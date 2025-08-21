Betrüger wegen Affärengerücht mit Shania Geiss verurteilt

Für die Familie Geiss eine spürbare Erleichterung: Der Fake-Millionär Sascha S., der sich als Luxus-Liebhaber und High Society Player inszenierte, wurde gerichtlich verurteilt – das berichtet nun RTL. Vor Monaten hatte er mit der Behauptung für Furore gesorgt, er habe eine Affäre mit Shania Geiss (21) gehabt. Dabei posierte er vor teuren Autos und prahlte im Netz mit angeblichen intimen Details. Doch alles entpuppte sich als Lüge, was Shania dazu brachte, den Mann wegen Verleumdung anzuzeigen.

Wie sich im Verlauf der Gerichtsverhandlungen herausstellte, hatte Sascha nicht nur die gesamte Geschichte, sondern auch seine Identität als Teil einer reichen Familie frei erfunden. Auf der Anklagebank zeigte er sich überwiegend unberührt. Schließlich gab er jedoch zu, seine Geschichten erfunden zu haben. Das Urteil: eine Geldstrafe. "Klarstellung: Sascha Stammer ist kein Rothschild, er ist auch kein High Society Player", schrieb Carmen Geiss (60), Shanias Mutter, auf Instagram und schoss dabei spöttische Worte gegen den Lügenbaron.

Shania ist die jüngere Tochter von Robert (61) und Carmen Geiss und ist längst keine Unbekannte mehr – die blonde Millionärstochter ist vor allem durch die Doku-Soap ihrer Familie im Fernsehen bekannt geworden. Gemeinsam mit ihrer älteren Schwester Davina (22) lebt sie das Jetset-Leben, das von vielen bewundert wird. Privat jedoch scheint Shania auch ihre Schattenseiten kennengelernt zu haben – mit Sascha S. als lebendigem Beispiel. "Seine Aussagen sind komplett gelogen", betonte sie nach seinem Schuldspruch und hofft, damit ein für alle Mal einen Schlussstrich ziehen zu können.

Instagram / shaniageiss Shania Geiss, TV-Bekanntheit

Getty Images Carmen und Robert Geiss, Unternehmerpaar

