Verdächtiger Ring: Hat Katy Perry etwa heimlich geheiratet?

Haben sie sich nun etwa das Jawort gegeben? Die Sängerin Katy Perry (39) und der Schauspieler Orlando Bloom (46) sind seit dem Jahr 2020 die stolzen Eltern einer kleinen Tochter namens Daisy. Obwohl die beiden Berühmtheiten seit rund fünf Jahren miteinander verlobt sind, haben sie bisher jedoch nicht geheiratet. Haben sie dies jetzt geändert? Katy Perry trägt jedenfalls einen verdächtigen Ring an ihrem Finger...

Das Schmuckstück ist auf Schnappschüssen zu erkennen, die Daily Mail vorliegen. Auf diesen spaziert die "Firework"-Interpretin in einem lässigen Jogginganzug durch die Straßen – und dabei fällt der neue goldene Ring an ihrem Finger besonders auf. Über die Feiertage war Katy mit ihrem Liebsten Orlando im Urlaub. Ob sich das Paar dort etwa still und heimlich das Jawort gegeben hat?

Dass die Sängerin und ihr Partner versuchen, ihr Privatleben so gut wie möglich aus dem öffentlichen Trubel herauszuhalten, zeigten die beiden erst vor wenigen Monaten: Nach ganzen drei Jahren präsentierte Katy ihr Töchterchen Daisy erstmals in der Öffentlichkeit und schwärmte bei einem ihrer Auftritte: "Du bist meine beste Freundin. Ich bin so froh, dass du hier bist."

