Vor Dschungelcamp-Start: Sender streicht diese Vorschrift!

Bald geht es wieder los! Am 19. Januar stellen sich zwölf mutige Promis den Herausforderungen im australischen Busch. Mit von der Partie sind unter anderem Reality-TV-Star Fabio Knez oder Fußballer David Odonkor (39). Mittlerweile sind die Stars in Down Under gelandet und bereiten sich auf nervenaufreibende Challenges vor. Dieses Jahr dürfen sich die Dschungelcamper aber über die Abschaffung einer strengen Regel freuen!

Laut Bild sieht der Sender RTL von einer harten Vorschrift ab: Während die Teilnehmer der vergangenen Staffeln vor dem Einzug ihre Zimmer für einige Tage nicht verlassen durften, können sich die diesjährigen Abenteurer frei bewegen. Bis zum Start der Show können es sich die Stars also noch mal richtig gut gehen lassen. Mitkandidaten dürfen allerdings nicht getroffen werden und auch eine Begleitperson muss immer mit dabei sein – so sollen geheime Absprachen und möglicher Zoff verhindert werden.

Fans der beliebten Reality-TV-Show dürfen sich auch abseits des Dschungelcamps über prominente Auftritte freuen: Nach jeder Folge läuft das Format "Ich bin ein Star – Die Stunde danach", in dem Experten die neusten Ereignisse kommentieren. Wie das Blatt berichtet, wird auch das Drama-Trio Iris Klein (56), Peter Klein (56) und Yvonne Woelke (44) eingeladen. Da der Sender größere Streitigkeiten vermeiden möchte, treten die drei jedoch nicht zusammen auf.

Fabio Knez, Dschungelcamper 2024

Jan Köppen und Sonja Zietlow

Peter Klein und Yvonne Woelke

