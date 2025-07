Louis Tomlinson und Zara McDermott turteln im BVB-Look

Louis Tomlinson (33) und Zara McDermott (28) zeigten sich jetzt beim Glastonbury Festival schwer verliebt. Der Sänger wurde am ersten Tag des legendären Musikereignisses in Somerset gesehen, wie er Händchen haltend mit der früheren Love Island-Kandidatin durch die Festivalmenge schlenderte. Beide trugen legere Outfits, doch ein Detail stach besonders ins Auge: Louis zeigte sich im BVB-Trikot – laut Bild Teil der neuen Kollektion zur Klub-WM in den USA. Zara setzte auf einen schlichten Look mit schwarzem Adidas-Top und Sonnenbrille. Das Paar, das seit März offiziell zusammen ist, genoss die sommerliche Atmosphäre und sorgte für zahlreiche neugierige Blicke.

Doch neben romantischen Momenten auf dem Festival stand auch eine ernste Angelegenheit auf dem Programm. Zara nahm laut Daily Mail an einer Podiumsdiskussion der Wohltätigkeitsorganisation Refuge teil, bei der sie über Gewalt gegen Frauen und Mädchen sprach. Louis zeigte sich unterstützend und ließ die Augen nicht von ihr, wie ein Insider The Sun verriet. Nach dem Ende des Vortrags machte sich der Sänger auf den Weg hinter die Bühne, um seine Freundin in Empfang zu nehmen. Die beiden scheinen kaum voneinander loszukommen, nachdem sie jüngst bereits gemeinsame Reisen nach Costa Rica und Los Angeles unternommen haben.

Aktuell rückt das Paar wieder stärker in den Fokus der Öffentlichkeit, nachdem Louis kürzlich auf Zara McDermotts Ex-Freund Sam Thompson (32) beim Charity-Event Soccer Aid traf. Doch ungeachtet vergangener Beziehungen genießen Louis und Zara ihr frisches Liebesglück – wie die Bilder vom Glastonbury Festival beweisen. Louis' Auftritt im BVB-Trikot dürfte dabei besonders Fußballfans gefreut haben. Seine Sympathie für den deutschen Spitzenklub ist kein Geheimnis – laut Bild wurde er bereits mehrfach in Borussia-Dortmund-Shirts gesichtet, darunter auch in seltenen Sondereditionen aus den 90er-Jahren.

Collage: Instagram / louist91, Getty Images Collage: Louis Tomlinson und Zara McDermott

Getty Images Louis Tomlinson, Sänger

Getty Images Louis Tomlinson bei Soccer Aid 2025 in Manchester.