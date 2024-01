"Zu spät": Versucht Kyle Walker die Ehe mit Annie zu retten?

Versucht er sie etwa doch noch umzustimmen? Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Kyle Walker (33) und Annie Kilners Ehe angeblich am Ende ist: Nach 13 Beziehungsjahren und drei gemeinsamen Kindern sollen sich der Manchester-City-Spieler und die Influencerin nun scheiden lassen – und das, obwohl die beiden aktuell ihren vierten Nachwuchs erwarten. Doch so schnell gibt Kyle seine Annie wohl noch nicht auf!

Wie ein Insider gegenüber The Sun berichtet, halte der 33-Jährige trotz alledem an der Ehe fest. "Es ist ein bisschen zu spät, aber er versucht es", erklärt der Informant. Inmitten ihrer Schwangerschaft habe Annie allerdings sehr mit Kyles jüngstem Sexskandal zu kämpfen: "Sie ist verständlicherweise zerbrechlich, aber sie tut alles, um ihre Kinder zu schützen und sich auf die Geburt vorzubereiten."

Am Montag wurden die zwei zum ersten Mal seit der Trennung zusammen fotografiert. Auf aktuellen Schnappschüssen, die dem Newsportal vorliegen, ist zu sehen, wie Annie ihren Sohn Roman in Prestbury an ihren Ex übergibt. Die zwei verzogen keine Miene, während sie sich kurz unterhielten.

Kyle Walker, Fußballer

Annie Kilner, Frau von Fußball-Star Kyle Walker

Kyle Walker, Februar 2023

