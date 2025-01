Millionär Kyle Walker schenkte Kids nichts zu Weihnachten

Lauryn Goodman soll "stinksauer" sein, nachdem der Fußballspieler Kyle Walker (34) es in diesem Jahr wieder versäumt habe, ihren gemeinsamen Kindern Kairo und Kinara Weihnachtsgeschenke zu senden. Trotz seines geschätzten Vermögens von über 30 Millionen Euro habe der Sportler das Versprechen, ab jetzt "das Richtige zu tun", erneut nicht eingehalten. Freunde und Familie sollen nun das Gespräch mit dem Kicker gesucht haben. "Sie hatten gehofft, dass Kyle seine Differenzen zum Wohle der Kinder beiseite legen würde. Aber dass sie ein weiteres Jahr lang nichts zu öffnen haben, ist wirklich traurig", berichtet ein Insider laut The Sun. Kyle verbrachte die Festtage offenbar mit Annie Kilner, die im Oktober die Scheidung von ihm einreichte und mit der er ebenfalls vier gemeinsame Kinder hat.

Die Beziehung zwischen Lauryn und Kyle ist seit jeher von Konflikten geprägt. Die beiden bekamen 2020 ihren Sohn Kairo, als Kyle bereits in einer Beziehung mit Jugendliebe Annie war, die er später heiratete. Während dieser Ehe kam es zu einem weiteren kurzen Aufflammen zwischen Lauryn und Kyle, woraus 2023 Tochter Kinara hervorging. Lauryn wirft Kyle heute vor, sich emotional und persönlich komplett aus dem Leben ihrer gemeinsamen Kinder zurückgezogen zu haben. Wie eine Quelle gegenüber The Sun berichtete, gebe es keinen direkten Kontakt zwischen den beiden – alle Diskussionen würden mittlerweile über Anwälte oder einen Hausverwalter abgewickelt.

Lauryn zeigt sich bis heute kämpferisch, sowohl in Interviews als auch auf Social Media. In der Vergangenheit teilte sie oft Details aus ihrer schwierigen Beziehung zu Kyle und dem rechtlichen Streit um Unterhaltszahlungen. Dies brachte ihr jedoch den Vorwurf ein, stärker an Medienpräsenz interessiert zu sein als am Schutz ihrer Kinder. Kyle hingegen scheint fest entschlossen, seine Ehe mit Annie, die zuletzt auf der Kippe stand, zu retten. Obwohl Annie im letzten Jahr die Scheidung einreichte, lebt das Ex-Paar weiterhin zusammen.

Getty Images Lauryn Goodman, Influencerin

Getty Images Kyle Walker und Annie Kilner im Juni 2024

