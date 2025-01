Lauryn Goodman braucht Ex Kyles Erlaubnis für Auswanderung

Lauryn Goodman braucht offenbar eine kleine Auszeit. Wie The Sun berichtet, plant die Influencerin jetzt, Großbritannien eine Weile hinter sich zu lassen und ein Jahr im Ausland zu leben. Sie benötigt allerdings die Erlaubnis von Ex Kyle Walker (34), mit dem sie sich ihre zwei Kinder Kairo und Kinara teilt. Laut einem Insider möchte die zweifache Mama nämlich das Haus, das der Fußballer für sie gekauft hat, während ihrer Abwesenheit untervermieten. "Da Kyle der Eigentümer der Immobilie ist, muss sie ihn um Erlaubnis bitten, sie zu vermieten. Das muss sie tun, um eine Immobilie im Ausland mieten zu können", erklärt der Informant.

Wie die Quelle weiter ausführt, soll die 33-Jährige bereits den Anwalt des Manchester-City-Stars kontaktiert haben. Eine Antwort gibt es bis dato noch nicht. Es steht aber fest, dass Lauryn nach dem Trubel der vergangenen Jahre auf der Suche nach ein wenig Ruhe ist. "Lauryn hat eine turbulente Zeit hinter sich und sie wünscht sich einen Tapetenwechsel, bei dem sie sich auf die Kinder konzentrieren kann. Sie liebt die Idee, vorübergehend an einem sonnigen Ort wie Dubai zu leben", verrät der Tippgeber. Sie steht ihrer Familie nicht mehr nahe – daher gibt es momentan auch nichts, was sie an das Vereinigte Königreich bindet.

Lauryn musste sich in der Vergangenheit mit vielen Schlagzeilen auseinandersetzen. Im Jahr 2020 wurde sie Mama ihres Sohns Kairo, der gezeugt wurde, während Kyle eine Beziehungspause mit seiner Jugendliebe Annie Kilner eingelegt hatte. Der Kicker kam allerdings wieder mit ihr zusammen, bevor das Paar 2021 heiratete. Während dieser Ehe flammte die Romanze zwischen der Social-Media-Persönlichkeit und dem 34-Jährigen wieder auf und es entstand Töchterchen Kinara, die 2023 auf die Welt kam. Mittlerweile stecken Kyle und Annie, die sich ebenfalls vier Kinder teilen, in ihrer Scheidung – und Lauryn warf ihrer Ex-Affäre zuletzt vor, ihren gemeinsamen Nachwuchs zu vernachlässigen, insbesondere nachdem dieser keine Geschenke zu Weihnachten bekam.

Instagram / lauryngoodman91 Lauryn Goodman im Dezember 2024

Getty Images Kyle Walker und Annie Kilner im Juni 2024

