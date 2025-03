Annie Kilner nach Kyles Partynacht ohne Ehering gesichtet

Annie Kilner wurde am Donnerstag beim Erledigen von Einkäufen in einem lässigen Look gesichtet – doch, wie auf Schnappschüssen, die Daily Mail veröffentlichte, zu sehen ist, fehlte eine Sache: ihr Ehering. Während sie in einer grauen Kapuzenjacke und schwarzen Leggings unterwegs war und dabei eine Erdbeere genoss, ließ sich beobachten, dass der Glanz am Finger fehlte. Dies kommt nur wenige Tage, nachdem ihr Ehemann Kyle Walker (34) in Mailand mit zwei unbekannten Frauen in der Nacht unterwegs war.

Annie und Kyle hatten kurz zuvor noch gemeinsam mit ihren Kindern Zeit in Italien verbracht, wo der Sportler aktuell beruflich zugange ist, bevor Annie und die Kids nach England zurückkehrten. Doch schon bald nach ihrem Abflug wurde Kyle in Mailand bei einer ausgiebigen Partynacht mit zwei Frauen beobachtet, die mit einem teuren Dinner begann und in einem Nachtklub endete. Der Fußballer wurde dabei gesehen, wie er spätabends aus einem Luxushotel und später aus dem Partylokal mit den beiden Brünetten auftauchte – angeblich nur Bekannte eines weiteren Partygastes, wie seine Freunde laut Daily Mail beteuern.

Die Beziehung zwischen Annie und Kyle ist seit Jahren von Höhen und Tiefen geprägt. Ende 2023 erhielt die Spielerfrau die Nachricht, dass ihr Mann der Vater eines unehelichen Kindes ist, das aus einer Affäre mit Lauryn Goodman hervorgegangen war. Annie, die zu diesem Zeitpunkt selbst schwanger war und weiteren Nachwuchs mit Kyle erwartete, reichte daraufhin im Oktober 2024 die Scheidung ein. Nichtsdestotrotz versucht das Noch-Ehepaar, einen Neustart zu wagen und zum Wohle der Kinder an einem Strang zu ziehen.

Instagram / annievkilner Annie Kilner im Januar 2024

Getty Images Kyle Walker und Annie Kilner bei der Europameisterschaft in Gelsenkirchen

