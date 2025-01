Sex-Skandal: Kyle Walker hofft auf Ruhe durch Italien-Umzug

Nach intensiven Schlagzeilen um sein Privatleben hat Fußballprofi Kyle Walker (34) einen radikalen Schritt gewagt: Er verlässt Manchester City und wechselt auf Leihbasis zu AC Mailand nach Italien. Bekannte des Fußballers berichten, dass er sich von seinem Umzug mehr Abstand erhofft, was das Medieninteresse in England betrifft. "Es war ein unglaublich belastendes Jahr, und er will endlich zur Ruhe kommen", verriet ein Insider gegenüber The Sun.

Die Entscheidung fällt nach einem turbulenten Jahr, das von persönlichen Skandalen geprägt war. Im Mittelpunkt steht dabei die Enthüllung, dass Kyle ein zweites Kind mit der Reality-TV-Darstellerin Lauryn Goodman gezeugt hatte – während seine Ehefrau Annie Kilner mit dem vierten gemeinsamen Kind schwanger war. Nun möchte das Paar mit den Kindern in Italien einen Neustart wagen, auch wenn eine endgültige Lösung für die Ehe der beiden noch aussteht.

Kyle Walker, der seit 2017 für Manchester City gespielt und mit dem Verein 17 Titel, darunter die Champions League, gewonnen hat, verabschiedete sich emotional über Instagram. In seinem Post bedankte er sich beim Verein, seinen Mitspielern und seiner Familie für die Unterstützung über die Jahre. Besonders Annie hob er hervor und würdigte ihre Rolle in seinem Leben. Das Paar ist seit mehr als einem Jahrzehnt zusammen, doch die Beziehung wurde immer wieder von Skandalen belastet. Mit dem Umzug nach Italien könnte jetzt ein neues Kapitel für die beiden beginnen – fernab von den hartnäckigen Schlagzeilen in England. Spannend bleibt, ob dieser Neustart auch ihrer angeschlagenen Ehe neue Perspektiven bietet.

Getty Images Kyle Walker und Annie Kilner bei der Europameisterschaft in Gelsenkirchen

Getty Images Kyle Walker gemeinsam mit seinen drei Söhnen

