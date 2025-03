Nach Partynacht: Annie Kilner hält trotzdem zu Kyle Walker

Kyle Walker (34) ist ein Schwerenöter, wie er im Buche steht. Seine Frau Annie Kilner steht trotz diverser Fremdgehskandale aber immer noch an der Seite des Fußballers – auch wenn sie seinen Eskapaden jetzt einen Riegel vorschiebt. "Annie hat beschlossen, es noch einmal zu versuchen, aber er muss erkennen, dass er unglaublich vorsichtig sein muss, weil selbst die unschuldigsten Dinge ihn wieder einholen können", erklärt ein Insider gegenüber OK!. Es ist nämlich nur wenige Tage her, dass Kyle erneut für Aufsehen sorgte, weil er bei einer Partynacht mit zwei unbekannten Frauen erwischt wurde.

Allerdings soll das Treffen mit den beiden Frauen in Mailand harmlos gewesen sein. Laut einer weiteren Quelle handelte es sich um zwei Bekannte von Kyles Agenten und beide seien schon seit langem in festen Beziehungen. "Die beiden Mädchen haben langjährige Freunde und es wäre falsch, sie mit Kyle oder einem der anderen Männer dort in irgendeiner anderen Weise als rein platonisch in Verbindung zu bringen", betonte der Insider. Dennoch wurde Annie, die zu der Zeit zu Hause in Großbritannien war, nur kurz nach der Partynacht ihres Gatten zum wiederholten Mal ohne ihren Ehering gesehen.

Dass Annie versucht, ihren Kyle an die kurze Leine zu nehmen, erscheint nur allzu verständlich. Immerhin erlaubte der Brite sich die vergangenen Jahre eine längere Affäre mit der Influencerin Lauryn Goodman. Mit ihr bekam er sogar zwei Kinder – und das, obwohl er und Annie auch Eltern sind. Zwar entschuldigte er sich öffentlich dafür, aber seine Frau schien dennoch die Nase voll zu haben: Im Oktober 2024 reichte sie angeblich die Scheidung ein. Ganz ernst war es ihr aber offenbar nicht. Wie ein Informant gegenüber The Sun erklärte, galt die Aktion vor allem als Warnung an Kyle: "Das bedeutet nicht unbedingt, dass sie sich scheiden lassen. Annie will damit vor allem ihre Muskeln spielen lassen."

Getty Images Kyle Walker, Fußballspieler

Instagram / annievkilner Annie Kilner im Januar 2024

