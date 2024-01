Auch Franz Beckenbauers Ex-Teamkollege Klaus Wunder ist tot!

Es gibt traurige Nachrichten aus der Sportwelt. Anfang Januar wurden tragische Neuigkeiten öffentlich: Der ehemalige Fußballspieler und Trainer Franz Beckenbauer (✝78) ist gestorben. Bereits seit einiger Zeit soll der Fußballstar mit gesundheitlichen Problemen – darunter Parkinson und Demenz – gekämpft haben. Am heutigen Tag der Gedenkfeier für den Sportler werden weitere erschütternde Nachrichten öffentlich: Auch Franz' Ex-Teamkollege Klaus Wunder ist tot.

Das wird jetzt auf der Website des FC Bayern München bekannt gegeben. "Der FC Bayern ist in Trauer vereint mit den Angehörigen von Klaus Wunder. Er war ein hervorragender Spieler [...] und zudem ein toller Mensch, der immer alles für die Fans gegeben hat – unser Verein wird den 'Cäsar' des Fußballs nie vergessen." Laut Medieninformationen soll der Fußballer zuletzt ebenfalls an Parkinson und Demenz gelitten und in einem Pflegeheim gewohnt haben.

Klaus spielte in der Saison 1974/1975 für den Fußballklub und gewann im Jahr 1975 unter anderem gemeinsam mit Franz, Gerd Müller (✝75) und Uli Hoeneß (72) den Europapokal der Landesmeister in Paris – das war der Vorläufer der heutigen Champions League. In seiner Laufbahn bekam er zudem den Spitznamen "Cäsar".

