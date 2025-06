Ex-GNTM-Gewinnerin Vivien hat ihr Ziel noch nicht erreicht

Vivien Blotzki, die Gewinnerin von Germany's Next Topmodel, gibt sich noch lange nicht zufrieden. Seit ihrem Sieg war sie auf mehreren Magazin-Covern zu sehen und konnte erste Erfolge auf dem Laufsteg feiern. Doch in einem Interview mit Promiflash betont sie: "Ich bin noch lange nicht da, wo ich hinmöchte." Ihr größter Traum ist es, auch international als Model durchzustarten und dabei nicht nur sich selbst, sondern auch Deutschland im Modebusiness voranzubringen. Die 24-Jährige bleibt ehrgeizig: "Sobald ich ein Ziel erreicht habe, mache ich direkt mit dem nächsten weiter."

Internationale Laufstege erobern, für die bekanntesten Modehäuser arbeiten und zu einem weltweit gefragten Gesicht werden – so sehen Viviens Visionen aus. Sie ist überzeugt, dass ein solch globaler Erfolg auch positive Auswirkungen auf ihre Karriere in Deutschland hätte: "Ich glaube, so der größte Traum aller Models, würde ich sagen, ist einfach, international auch ein bisschen mehr machen zu können. Und ich glaube, das wirft dann auch ein gutes Licht auf Deutschland zurück." Anpassungsfähigkeit ist für sie in der sich wandelnden Modebranche ein Muss, doch ihrem Traum, Supermodel zu werden, bleibt sie treu. Trotz neuer Ideen und Entwicklungen in ihrem Job ändert sich bei Vivien eines nie: Ihr Fokus liegt weiterhin darauf, in der Modelbranche ganz oben anzukommen.

Bereits kurz nach ihrem "Germany's Next Topmode"-Sieg hatte die gebürtige Deutsche über die Herausforderungen des Modellebens gesprochen. Der große Durchbruch blieb bislang aus, doch Vivien zeigte sich von Anfang an entschlossen, ihren Weg zu finden. Statt sich auf dem gewonnenen Titel auszuruhen, nahm sie die Herausforderung an, sich in der Modewelt zu etablieren. Mit viel Engagement und ihrem unermüdlichen Antrieb arbeitet sie daran, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Bühne eine feste Größe zu werden. Viviens Fans dürfen gespannt sein, wo ihre Reise sie als Nächstes hinführt.

Instagram / vivienblt Vivien Blotzki, "GNTM"-Gewinnerin 2023

Getty Images Vivien Blotzki

