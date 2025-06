Jude Bellinghams kleiner Bruder wechselt in die Bundesliga

Jobe Bellingham, der jüngere Bruder von Fußballstar Jude Bellingham (21), steht kurz vor einem bedeutenden Karriereschritt. Laut Berichten gegenüber Bild hat sich Borussia Dortmund mit Sunderland auf einen Wechsel des 18-jährigen Mittelfeldspielers geeinigt. Der Transfer beläuft sich auf 31,5 Millionen Euro, mit möglichen Bonuszahlungen von zusätzlichen fünf Millionen Euro. Jobe landete bereits in Dortmund und könnte somit bald seinen Schritt in die Bundesliga offiziell machen. Sein Bruder Jude, der derzeit bei Real Madrid spielt, hat immer wieder die Unterstützung und den Einfluss seiner Familie betont, die auch Jobes Karriere geprägt haben.

Die beiden Brüder wurden in der westenglischen Stadt Stourbridge großgezogen, wo ihre Eltern Mark und Denise Bellingham von Anfang an großen Wert darauf legten, ihren Söhnen eine solide Grundlage zu bieten. Während Mark, ein ehemaliger Polizist und talentierter Amateurfußballer, heute als Manager für die Karrieren seiner Söhne fungiert, übernimmt Mutter Denise engere Aufgaben, wie das Begleiten der Jungen zu ihren Karriereschritten im Ausland. Jude, der mittlerweile international gefeiert wird, betonte in Interviews immer wieder, dass seine Eltern bedeutende Opfer gebracht haben, um ihn und seinen Bruder zu unterstützen.

Die Familie Bellingham ist stark geprägt von Mark Bellinghams eigener Fußballleidenschaft, der selbst in den unteren Ligen Englands über 700 Tore erzielte. Die Erfolge der beiden Söhne stützen sich auf die Entschlossenheit und die Werte, die ihnen die Eltern mit auf den Weg gegeben haben. Jude schwärmte einst in einem Interview laut People: "Meine Eltern sind nicht nur großartige Eltern, sondern auch großartige Menschen." Während Mark in England bleibt, um Jobe zu begleiten, zog Denise bereits mit Jude nach Deutschland und später nach Spanien, um ihren Ältesten zu unterstützen. Die Bellinghams, bekannt für ihre Bodenständigkeit, beweisen erneut, dass familiärer Rückhalt ein entscheidender Faktor im Leben erfolgreicher Sportler ist.

Getty Images Jude und Jobe Bellingham, Fußballspieler

Getty Images Jude Bellingham beim EM-Finale 2024

