Prinz William sorgt für Gelächter bei einer Gin-Verkostung

Prinz William (42) und seine Tante Sophie, die Herzogin von Edinburgh, sorgten kürzlich bei der Royal Cornwall Show für heitere Momente. Die beiden Royals genossen unter anderem eine Verkostung von lokalen Spezialitäten im Royal Cornwall Food and Farming Pavilion. Vor allem eine Gin-Probe brachte William zum Lachen, als er laut People scherzte: "Ich sehe, wie der heutige Tag verlaufen wird." Nachdem er und Sophie den Gin probiert hatten, witzelte der Prinz über ihre trinkfreudige Art: "Du darfst ihn nicht austrinken. Man muss auf sie aufpassen." Sophie konterte humorvoll mit den Worten: "Er hat von den Besten gelernt."

Die Veranstaltung bot nicht nur Gin, sondern auch Cornish Cider zur Verkostung an. Am Stand von Healeys Cyder entdeckte William eine Flasche mit der Aufschrift "zero" und erfuhr, dass es sich um eine alkoholfreie Variante handelte. Er reagierte mit einem schelmischen Kommentar: "Oh nein, nein, nein. Ich brauche das Original!" und fügte hinzu: "Jemand muss die großen Geschütze auffahren." Besonders amüsant war auch, dass William kürzlich von Mike Tindall (46), dem Ehemann seiner Cousine Zara Tindall (44), den Spitznamen "One Pint Willy" erhalten hatte, was auf seine vermeintlich geringe Trinkfestigkeit anspielt.

Neben den humorvollen Momenten widmeten sich die Royals auch ernsteren Themen. Während Sophie später Organisationen wie LEAF und den Girl Guides einen Besuch abstattete, richtete William seine Aufmerksamkeit auf die Duchy of Cornwall-Initiative. Dort tauschte er sich mit Vertretern verschiedener lokaler Wohltätigkeitsorganisationen aus, die sich unter anderem für die mentale Gesundheit einsetzen. William, bekannt für seinen Einsatz in diesem Bereich, zeigte sich wie immer nahbar und interessiert. Solche Auftritte verdeutlichen, dass William sich auch abseits des royalen Protokolls für zwischenmenschliche Begegnungen begeistert und gerne einen humorvollen Moment teilt.

Getty Images Prinz William und seine Tante Sophie bei einer Gin-Verkostung im Juni in Wadebridge, England

Getty Images Prinz William lächelt beim Wohltätigkeitsevent in Schottland im Mai 2025

