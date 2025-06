Wer begleitete Meghan und Harry heimlich im Disneyland?

Wer hat Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40) beim Familienausflug ins Disneyland begleitet? Diese Frage beschäftigt viele Royal-Fans, die sich die fröhlichen Bilder angesehen haben, die Meghan auf Instagram geteilt hat. Darauf zu sehen sind Meghan, Harry und die Kinder Archie (6) und Lilibet (4), wie sie die Attraktionen des Parks genießen. Auffällig: Auf einigen Fotos wurden Personen im Hintergrund mit schwarzen Herzen unkenntlich gemacht. Fans vermuten nun, dass der mysteriöse Begleiter Markus Anderson sein könnte – ein enger Freund von Meghan, der sie in der Vergangenheit häufig begleitet hat.

Markus, ein Manager des renommierten Mitgliederclubs Soho House, wird gemeinhin als derjenige beschrieben, der das royale Paar zusammengebracht hat. Bereits bei Meghans erstem öffentlichen Auftritt mit Harry im Jahr 2017 anlässlich der Invictus Games war Markus anwesend. Zudem war er bei Meghans Babyshower 2019 als Unterstützung vor Ort. Tatsächlich wurde Markus zuletzt im März dieses Jahres mit Harry bei einem Besuch eines Soho-House-Clubs in Austin gesehen, und Gerüchte über eine Distanzierung von Meghan schienen verfrüht. Aufgrund seines hektischen Berufslebens sei er selten länger an einem Ort, heißt es. Allerdings machte auch er in der Vergangenheit bereits klar, dass er das Rampenlicht meidet, was seine sporadischen öffentlichen Auftritte zusätzlich erklärt.

Der Disneyland-Besuch bot der Familie rund um Harry und Meghan jedenfalls eine willkommene Abwechslung. Die beiden Kinder konnten Disney-Figuren wie Elsa aus "Die Eiskönigin" treffen und tobten auf Karussells und Achterbahnen. Die Eltern schienen den Tag ebenso zu genießen, wie etwa ein Bild zeigt, auf dem sie lachend auf der Achterbahn "Space Mountain" zu sehen sind. Meghan schrieb zu den Social-Media-Posts, wie glücklich sie der Tag mit der Familie gemacht habe. Derartige Einblicke in ihr Leben begeistern ihre Fans immer wieder. Der Disney-Ausflug fand unmittelbar nach Lilibets Geburtstag statt, den die Familie privat gefeiert hatte, bevor sie ihrer Tochter mit Disneyland einen ganz besonderen Wunsch erfüllte.

Ben Gabbe/ Getty Images Markus Anderson bei einem Event in London

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit Prinzessin Lilibet

