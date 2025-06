Zum Geburtstag: Jamal Musiala ist seiner Mutter dankbar

Jamal Musiala, 22 Jahre jung und bereits eine der größten Fußballhoffnungen Deutschlands, hat seiner Mutter einen rührenden Geburtstagsgruß gewidmet. Der Spieler des FC Bayern München teilte auf Instagram Fotos aus seiner Kindheit und ein aktuelles Bild mit ihr. Dazu schrieb er: "Alles Gute zum Geburtstag Mama. Danke für alles und dafür, dass du mich dahin gebracht hast, wo ich jetzt bin in meinem Leben. Ich habe nur Liebe für dich." Diese bewegenden Worte zeigen, wie viel Respekt er vor der Rolle seiner Mutter in seiner bisherigen Laufbahn hat.

Jamal (22), der bereits fünf deutsche Meisterschaften mit dem FC Bayern feiern konnte und ein fester Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft ist, macht keinen Hehl aus der Liebe und Dankbarkeit, die er für seine Familie empfindet. Im Verlauf seiner Karriere betonte er wiederholt, wie wichtig die Unterstützung und die Werte sind, die ihm auf seinem Weg mitgegeben wurden. Seine Mutter habe ihn stets gefördert und ihm wertvollen Rückhalt gegeben, was wohl maßgeblich zu seinem Erfolg beigetragen hat. Der Blick in seine Vergangenheit, den Jamal nun mit seinen Fans teilte, unterstreicht, wie wichtig ihm die Wurzeln seines Erfolgs sind.

Trotz seiner beeindruckenden Laufbahn muss der junge Fußballer derzeit beruflich einen Rückschlag hinnehmen. Nach einer Muskelverletzung fällt Jamal seit mehreren Wochen aus, was ihm unter anderem die Teilnahme an wichtigen Spielen seines Vereins in der Champions League kostete. Dass er sich in dieser Zeit trotzdem die Mühe macht, solche liebevollen Einblicke in sein Privatleben zu teilen, zeigt, wie bodenständig und familiengebunden er geblieben ist. Fans und Mitspieler hoffen zugleich, dass der Offensivstar bald wieder ganz auf dem Platz glänzen kann. Bis dahin scheinen ihm jedoch die familiären Bande viel Kraft zu geben.

Instagram / jamalmusiala10 Jamal Musiala und seine Familie

Getty Images Jamal Musiala beim Spiel FC Bayern gegen den FC Augsburg

