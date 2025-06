"Everyday People"-Interpret Sly Stone stirbt mit 82 Jahren

Sly Stone, der legendäre Frontmann der Band Sly and the Family Stone, ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Laut einem Statement seiner Familie, das unter anderem People vorliegt, erlag der Pionier der Funk- und Rockmusik einer langjährigen Erkrankung an COPD sowie weiteren gesundheitlichen Problemen. Sly, der während seiner letzten Momente von seinen drei Kindern, seinen engsten Freunden und seiner erweiterten Familie umgeben war, verstarb friedlich. "Während wir um seinen Verlust trauern, finden wir Trost in dem Wissen, dass sein außergewöhnliches musikalisches Vermächtnis weiterhin Generationen inspirieren wird", hieß es in der Nachricht, die auch die außergewöhnliche kreative Leistung Stones würdigte.

Die legendäre Karriere des 1943 in Denton, Texas, als Sylvester Stewart geborenen Musikers begann in den 1960er-Jahren. Mit Sly and the Family Stone schuf er eine Band, die stilprägend und einzigartig war – unter anderem, weil sie Männer und Frauen sowie Musiker unterschiedlicher Hautfarben vereinte, was zu jener Zeit wegweisend war. Zu seinen berühmtesten Songs zählen "Everyday People", "Dance to the Music" und "Family Affair", von denen mehrere die Spitzen der weltweiten Charts erreichten. Seine Band war zudem ein Highlight des legendären Woodstock-Festivals 1969. Neben seiner beispiellosen Musikkarriere veröffentlichte der Künstler 2023 seine Memoiren "Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin)" und arbeitete bis zuletzt an einem Drehbuch über sein Leben.

Abseits der Bühne war Slys Leben jedoch oft von persönlichen und gesundheitlichen Krisen geprägt. In den 1970er-Jahren kämpfte er mit Drogenproblemen, die auch zu Spannungen innerhalb der Band führten, wie beispielsweise Deadline berichtet. Ebenso hatte er mit persönlichen Schicksalsschlägen zu kämpfen, wie der gescheiterten Ehe mit Kathy Silva und seinen gesundheitlichen Problemen, die ihn schließlich dazu bewegten, 2019 ein drogenfreies Leben zu beginnen. Trotz aller Herausforderungen sagte er einst in einem Interview: "Ich habe nie ein Leben gelebt, das ich nicht leben wollte." Seine Kinder und Enkel waren ihm während dieser schwierigen Zeiten eine wichtige Stütze. Heute bleibt sein Vermächtnis nicht nur in seiner Musik, sondern auch in der Geschichte, die sein Leben erzählt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sly Stone, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Sly Stone, Musiker

Anzeige Anzeige

Anzeige