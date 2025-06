König Charles war nach der Geburt von Prinz Harry enttäuscht

Das Verhältnis zwischen Prinz Harry (40) und König Charles (76) gilt seit Jahren als angespannt – doch seit wann herrschen die Differenzen zwischen Vater und Sohn tatsächlich? Als Prinzessin Diana (✝36) am 15. September 1984 in London Harry auf die Welt brachte, soll Charles, wie Diana später enthüllte, enttäuscht auf die Nachricht reagiert haben, dass es ein Junge ist. Laut der Biografie "Diana: Her True Story In Her Own Words" von Andrew Morton reagierte er wie folgt: "[Charles'] erster Kommentar war: 'Oh Gott, es ist ein Junge. Und er hat auch noch rote Haare.'" Diese Bemerkungen sollen Diana schwer getroffen und das Fundament für weitere Spannungen gelegt haben.

Die Situation um die Geburt von Harry verdeutlicht, wie wenig Einigkeit schon in den frühen Jahren der Ehe zwischen Diana und Charles herrschte. Das zeigt sich auch an späteren Ereignissen: Beim Taufgottesdienst von Harry soll Charles Dianas Mutter gesagt haben, dass sie enttäuscht seien, weil sie ein Mädchen erhofft hatten. Diana wiederum hatte sich schon vor der Geburt darauf vorbereitet, dass ihr zweites Kind ein Junge wird, und es bewusst für sich behalten. Die Eheprobleme beider gipfelten letztlich in der Bekanntgabe der Trennung 1992 und der Scheidung vier Jahre später.

Spekulationen darüber, ob Charles überhaupt Harrys biologischer Vater sei, wurden zuletzt vom ehemaligen Friseur von Prinzessin Diana im Interview mit Fox News entschieden zurückgewiesen. Er erklärte, dass die markante Haarfarbe viele Mitglieder der Familie Spencer auszeichnete, einschließlich Dianas Geschwister. Dennoch trugen die andauernden Gerüchte über Harrys Herkunft, zusammen mit den stetigen Spannungen in der Beziehung zu seinem Vater, dazu bei, dass sich der Brite zunehmend distanzierte.

Getty Images König Charles III., Prinzessin Diana und Prinz Harry im September 1984

Getty Images König Charles und Prinz Harry 1998

