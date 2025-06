Nach Netz-Pause: Andreas Gabalier meldet sich wieder zurück

Andreas Gabalier (40) hat sich überraschend aus Paris bei seinen Fans zurückgemeldet! Der beliebte "Volks-Rock'n'Roller" postete am Sonntag eine Reihe von Stories und ein Foto auf Instagram, die ihn beim spannenden French-Open-Finale zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz zeigen. Dabei war er nicht allein: An seiner Seite hatte er niemand Geringeren als den ehemaligen Tennisprofi Thomas Muster. Gemeinsam verfolgten die beiden das Spiel live, und Andreas fragte den Tennis-Experten nach seiner Prognose. Muster scherzte, dass Sinner in vier Sätzen gewinnen würde, aber meinte augenzwinkernd: "Was wissen Experten schon."

Thomas Muster und Andreas Gabalier genießen offensichtlich eine enge Freundschaft, die bereits seit Jahren besteht. Für viele Fans war es ein großes Highlight, ihr Idol in Gesellschaft der Tennis-Legende zu sehen. Doch nicht nur sein ungewöhnlicher Auftritt macht Schlagzeilen: Schon bald müssen seine Anhänger nicht mehr auf Fotos und Videos aus Paris hoffen. Andreas startet nämlich am 27. Juni seine große Open-Air-Tournee, die ihn durch Österreich und Deutschland führt. Die wohl größten Highlights dürften die Termine in Kitzbühel am 15. und 16. August sowie das große Abschlusskonzert in Wien am 31. Oktober sein.

Endlich gibt es wieder Lebenszeichen von dem Musiker, der sich zuvor eine wohlverdiente Auszeit gegönnt hatte. In den letzten Monaten war er aus der Öffentlichkeit weitgehend verschwunden, um sich daheim eine Pause von seinem oft hektischen Alltag zu nehmen. Diese Ruhephase nutzte er auch zur Vorbereitung auf seine kommenden Shows. Andreas erklärte, dies sei seine erste längere Pause in 15 Jahren Karriere gewesen. Nun scheint der "Volks-Rock'n'Roller" wieder voller Energie und bereit, seine zahlreichen Fans auf den Konzertbühnen erneut zu begeistern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Andreas Gabalier im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Andreas Gabalier bei der "Giovanni Zarrella Show", August 2024

Anzeige Anzeige