Brustkrebs: Jessie J offenbart bislang schwersten Tag

Jessie J (37) hat offen über ihren bisher schwersten Tag seit der Diagnose Brustkrebs im Frühstadium gesprochen. Auf Instagram teilte sie mit, dass sie von Panikattacken, Tränen und überwältigenden Emotionen geplagt wurde. "Ehrlich gesagt hatte ich gestern meinen bisher schlimmsten Tag seit meiner Diagnose – und die stressigsten drei Monate seit Jahren. Arbeit. Kleinkind. Krebs. Das Leben und so weiter haben meinen Kopf völlig [ausgelaugt]", schrieb sie. Die 37-Jährige, die mit ihrem Partner Chanan Colman den zweijährigen Sohn Sky hat, fand Trost in einem unerwarteten Moment: "Ich habe einen Maiskolben gegessen. Es ist erstaunlich schwer, dabei zu weinen oder panisch zu werden", schrieb sie humorvoll.

Jessie betonte die Bedeutung, offen über Gefühle zu sprechen, besonders in schwierigen Zeiten wie ihrer Krebsbehandlung. Sie erklärte, dass sie Angst, Traurigkeit und Überforderung zulassen müsse, um sie zu verarbeiten. "Das Ignorieren lässt diese Emotionen nicht verschwinden", so die Sängerin weiter. Dennoch zeigt sie Stärke, indem sie sich nach solchen Phasen auf kleine Freuden konzentriert: ein Lied hören, das sie aufmuntert, oder mit einem Freund lachen. Jessie bleibt optimistisch und möchte nach ihrem bevorstehenden Auftritt beim Summertime Ball am 15. Juni eine anstehende Operation angehen und dabei weiterhin Hoffnung und Humor bewahren.

Die Diagnose, die sie vor einigen Wochen erhielt, hatte Jessie dazu bewogen, ihr Leben und ihre Prioritäten noch stärker zu reflektieren. Bereits vor Bekanntwerden ihrer Krankheit sprach sie bei einem Konzert darüber, wie wichtig es sei, manchmal an sich selbst zu denken und Freude zu suchen. Die Veröffentlichung ihres Songs "No Secrets" fiel ironischerweise zeitlich mit der Krebsdiagnose zusammen, was Jessie selbst als dramatische Fügung beschreibt. Doch trotz der Herausforderungen betont sie, wie wichtig ihr Sohn Sky und ihre Musik für ihre innere Stärke sind, und sie bleibt entschlossen, den Weg mit einer Kombination aus Ehrlichkeit und Leichtigkeit zu bewältigen.

Instagram / jessiej Jessie J und ihr Partner Chanan Colman mit Baby Sky

Instagram / jessiej Jessie J, Juni 2025

