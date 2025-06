Abbruch von P. Diddys Prozess? Richter entscheidet morgen

Sean "Diddy" Combs (55) steht weiterhin im Zentrum eines dramatischen Prozesses wegen mutmaßlichen Menschenhandels und organisierten Verbrechens. Nachdem am Samstag seine Anwälte einen erneuten Antrag auf Prozessabbruch gestellt hatten, kündigte Richter Arun Subramanian an, erst am Dienstag über das Gesuch zu entscheiden, berichtet TMZ. Der Antrag kam, nachdem die Verteidigung behauptet hatte, die Zeugenaussage von Cassie Ventura (38) enthalte Falschaussagen. Cassie hatte erklärt, eine Situation gesehen zu haben, bei der Diddy angeblich Bryana Bongolan über ein Balkongeländer gehalten haben soll. Nun zeigen Textnachrichten, dass Ventura die Szene möglicherweise gar nicht persönlich mitbekam, sondern nur darüber informiert worden sein könnte. Die Staatsanwaltschaft präsentierte zudem Fotos von Bryanas Verletzungen. Das Verteidigungsteam hält jedoch dagegen, da die Metadaten zeigen sollen, dass Diddy an diesem Datum an der Ostküste war, weit entfernt vom Ort des angeblichen Vorfalls in Los Angeles.

Die Entwicklungen um diesen Fall enthüllen immer mehr Details aus Diddys Leben, die bislang verborgen blieben. Eine weitere Zeugin, die unter dem Pseudonym "Jane" auftritt und als Ex-Freundin des Musikers gilt, trat bereits mehrfach in den Zeugenstand. Ihre Aussagen umfassten Berichte über exzessiven Drogenkonsum sowie gesundheitliche Probleme, die sie während ihrer Zeit mit Diddy erlitten habe. Am Montagmorgen wurde bekannt, dass Jane ihre Aussage an diesem Tag fortsetzen soll. Der Richter forderte die Staatsanwaltschaft außerdem auf, zu den Vorwürfen der Verteidigung Stellung zu nehmen. Die endgültige Entscheidung über den Antrag der Verteidigung wird für den nächsten Verhandlungstag erwartet.

Diddy steht nicht zum ersten Mal in der Kritik. Der Musikmogul, der im Jahr 2016 das Forbes-Ranking der bestverdienenden Musiker anführte, hatte sich auch in der Vergangenheit mit Vorwürfen konfrontiert gesehen. Seine Anwälte forderten bereits einmal einen Abbruch des Prozesses, als es um mögliche Fehler bei der Verwendung von Fingerabdrücken in einem anderen Teil der Ermittlungen ging. Das aktuell laufende Verfahren reiht sich somit ein in Auseinandersetzungen, die seinem Ruf wiederholt Schaden zugefügt haben. Diddy, der als Pionier des modernen Hip-Hop gilt, sah sich über die Jahre nicht nur mit juristischen Herausforderungen konfrontiert, sondern auch mit Vorwürfen aus seinem engen sozialen Umfeld.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy und Cassie Ventura im März 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Rapper