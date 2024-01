Dschungel-Ältester: Macht Heinz Hoenig trotzdem alle platt?

Am Freitag startete das Dschungelcamp in die nächste Runde. Neben zahlreichen Realitystars und Internetpersönlichkeiten ist unter anderem Schauspieler Heinz Hoenig (72) dabei. Doch dieser ist bei einigen Fans des Busch-Formats aufgrund seines hohen Alters nicht besonders beliebt. Während sich seine Konkurrenz bereits einige Male beweisen musste, kam der 72-Jährige mit einer Sperrung davon. Julian F.M. Stoeckel (36) sieht in dem "7 Zwerge"-Darsteller allerdings einen Favoriten. Julian glaubt, Heinz wird die anderen plattmachen!

Der Entertainer stellte sich vor zehn Jahren selbst der Herausforderung und weiß, wie man dem dortigen Dschungelalltag standhält. Im Interview mit Promiflash verrät er, dass er Heinz deswegen vorher etwas einweihen konnte – er gab ihm Tipps und Hinweise, worauf er im Wald am besten achten müsse. "Ich glaube, dass der Heinz Hoenig die ganzen jungen Hühner so ein bisschen platt drücken wird und das freut mich riesig", erklärt Julian seine Vermutung. Der TV-Darsteller hoffe nämlich, dass der deutsche Filmstar den anderen Kandidaten mit seinem Sieg einiges beweisen wird.

Julian glaubt, Heinz können seinen Mitstreitern somit zeigen, dass zum Werdegang eines "Superstars" viel mehr gehöre. "Da ja meistens die jungen Hühner, die in unser Geschäft kommen, glauben, dass wenn sie ein Format gemacht haben, dass sie jetzt Superstars sind. Aber dazu gehört weitaus mehr, das sage ich euch", betont der Moderator.

RTL Heinz Hoenig und Fabio Knez halten Händchen im Dschungel

Getty Images Julian F.M. Stoeckel bei der Bambi-Verleihung 2019

RTL Heinz Hoenig im Dschungelcamp 2024

