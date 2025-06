Voller Tatendrang: Heinz Hoenig möchte wieder Filme machen

Heinz Hoenig (73) kämpft sich nach schweren gesundheitlichen Herausforderungen Schritt für Schritt zurück ins Leben. Nachdem der Schauspieler im vergangenen Jahr aufgrund einer bakteriellen Infektion in ein künstliches Koma versetzt wurde, kann er nun wieder eigenständig laufen und sogar Treppen steigen, wie er stolz gegenüber Bild berichtet. Seine Frau Annika Kärsten-Hoenig (40) und ihre gemeinsamen Kinder stehen ihm in dieser herausfordernden Zeit stets unterstützend zur Seite. "Ich mache gute Fortschritte. Meine Frau trainiert jeden Tag mit mir. Dank Annika und unseren tollen Kindern geht es mir so gut. Sie sind mein Antrieb und meine Motivation. [...] Sie sind für mich das Wichtigste", erklärt Heinz dankbar.

Ebenso stolz wie er selbst auf all die Fortschritte ist auch Annika. "Die wenigsten haben daran geglaubt, dass Heinz das schafft. Aber wir haben es durchgezogen. Unsere Entscheidungen trafen wir meist aus dem Bauch heraus – und sie waren richtig", betont die 40-Jährige. Doch das Ziel scheint noch nicht erreicht – Heinz hat Großes vor Augen: "Ich will wieder Filme machen, gute Filme. Und auf der Bühne stehen." Denn dort fühle er sich Zuhause. Doch hin und wieder hat Heinz mit Hindernissen zu kämpfen. Zuletzt unternahm die Familie einen Kurztrip nach München, wo ein Zwischenfall mit Heinz' Magensonde glücklicherweise ohne Komplikationen verlief. "Beim Aussteigen rutschte Heinz' Magensonde raus. Wir sind sofort in eine Klinik gefahren", erinnert sich Annika und ergänzt zufrieden: "Zum Glück ist alles wieder gut."

Die vergangenen Monate waren geprägt von intensiver Pflege und Herausforderungen. Heinz wird weiterhin künstlich ernährt. Annika managt die medizinische Versorgung teilweise selbst. Geld für eine Reha-Klinik fehlt, da Heinz ohne Krankenversicherung ist. Dennoch finden die beiden einen Weg. Annikas Engagement und die Unterstützung ihres Hausarztes, ein Freund der Familie, ermöglichen Heinz eine stetige Verbesserung seiner Blutwerte. Im März bekräftigte das Paar in einer emotionalen Zeremonie auf Sylt ihre Liebe mit einer zweiten Trauung – ein Symbol ihrer Stärke und Bindung.

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig, Schauspieler

Instagram / anni.ka_hoenig Annika Kärsten-Hoenig und Heinz Hoenig mit ihren Kids, Juni 2025

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig besucht ein Freibad im Juni 2025