Nach Koma und OPs: Heinz Hoenig würde "gerne wieder drehen"

Nach einer schweren Krankheitsphase meldet sich Heinz Hoenig (73) mit neuen Updates zu seinem Gesundheitszustand und seinen Zukunftsplänen zurück. Der 73-jährige Schauspieler, bekannt aus Filmen wie "Das Boot", wurde im Frühjahr 2024 wegen Herzproblemen ins Krankenhaus eingeliefert. Eine bakterielle Infektion hatte zudem seine Speiseröhre stark in Mitleidenschaft gezogen. Nach mehreren Operationen, einem Koma und einer langen Zeit auf der Intensivstation setzt Heinz seinen Genesungsprozess mittlerweile zu Hause fort – mit der liebevollen Unterstützung seiner Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (40), die ihn fürsorglich pflegt. "Mir geht’s immer besser. Solange meine Familie bei mir ist, ist alles gut", erklärte Heinz auf Instagram.

Trotz noch anstehender medizinischer Eingriffe, darunter eine weitere Operation an der Aorta, blickt Heinz Hoenig bereits optimistisch in die Zukunft – und auf ein Comeback vor der Kamera. "Ich fühle mich gut und würde gerne wieder drehen", verriet er seinen Fans in einer Instagram-Fragerunde. Was ihm dabei am meisten fehlt? "Ein gutes Drehbuch", betonte der Schauspieler, der die Herausforderung spannender Rollen besonders schätzt. Seine Ehefrau Annika schwärmte dabei: "Für mich bist du einer der größten und wundervollsten Schauspieler, die Deutschland zu bieten hat." Ihre bewundernden Worte rührten den Künstler sichtlich.

Heinz und Annika feierten dieses Jahr bereits ein besonderes Highlight: Im März gaben sie sich auf der Nordseeinsel Sylt ein zweites Mal das Jawort – Annika überraschte ihren Mann mit der Zeremonie und trug erneut ihr Hochzeitskleid von 2019. Die Liebe zwischen den beiden scheint durch die schwierige Zeit nur noch mehr gewachsen zu sein. Schon im vergangenen Jahr zeigten sie sich innig vereint bei einem Waldspaziergang – Hand in Hand und sogar mit einem kleinen gemeinsamen Tanz. Besonders durch solche Momente schöpft der Schauspieler immer wieder neue Kraft.

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig, März 2025

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig, April 2025

