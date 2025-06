Nach Gesundheitskrise: Heinz Hoenig geht wieder ins Freibad

Heinz Hoenig (73) hat schwierige Monate hinter sich. Nach einer schweren Gesundheitskrise kämpfte sich der Schauspieler mit Unterstützung seiner Frau Annika Kärsten-Hoenig (40) zurück ins Leben. Jetzt haben die beiden einen besonderen Meilenstein gefeiert: Heinz konnte zum ersten Mal seit der Krise wieder das Freibad besuchen. Seine Frau hält diesen emotionalen Moment auf Instagram fest. In einem kurzen Video sieht man den "Das Boot"-Darsteller, der über die Fortschritte seiner Genesung zu Tränen gerührt ist – sogar mit den Füßen wagte er sich ins Wasser.

Annika, die diesen Moment liebevoll dokumentiert, zeigt sich in ihrem Beitrag überglücklich: "Was früher selbstverständlich war, ist für uns zu etwas ganz Besonderem geworden." Die Familie, die zuvor wegen Heinz' Krankenhausaufenthalt nach Berlin umsiedeln musste, genießt nun endlich wieder den Sommer in ihrem vertrauten kleinen Dorf-Freibad. Annika schwärmt: "Es fühlt sich einfach unglaublich an. Vielleicht auch, weil die meisten Menschen nicht daran geglaubt haben. Doch wir haben es geschafft! Gemeinsam. Zusammen. Als Familie!" Ihre Botschaft ist klar: Die kleinen Dinge im Leben gewinnen oft eine immense Bedeutung.

Im Mai 2024, nur wenige Monate nach seiner Teilnahme am Dschungelcamp, war Heinz auf der Intensivstation einer Klinik in Berlin gelandet. Er brauchte eine lebensrettende Herz-OP, die wegen seines schwachen Zustands jedoch immer wieder verschoben werden musste. In einem weiteren Eingriff musste zudem ein Loch in der Speiseröhre des 73-Jährigen repariert werden. Nach 143 Tagen auf der Intensivstation, von denen er einige im künstlichen Koma verbracht hatte, durfte Heinz endlich nach Hause zurückkehren.

Heinz Hoenig und sein Sohn im Freibad im Juni 2025

Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig, März 2025

