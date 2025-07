Annika Sauer: Heinz Hoenig fälschlich für tot erklärt

Fiese Fake-News sorgten in den letzten Tagen für Ärger bei Annika Kärsten-Hoenig (40). Die Ehefrau von Heinz Hoenig (73) musste auf Instagram klarstellen, dass es sich bei kursierenden Todesmeldungen über den Schauspieler um eine absurde Ente handelt. In ihrer Story wandte sie sich direkt an ihre Follower: "Es ist wirklich eine absolute Geschmacklosigkeit, für die man keine Worte mehr hat." Sie zeigte einen Screenshot der gefälschten Nachricht, die auf Facebook verbreitet wurde, und erklärte: "Mein Mann wurde erneut für tot erklärt. Glaubt nicht alles, was im Internet steht!" Die Meldung hatte ein schwarz-weißes Bild von Heinz inklusive Kreuz gezeigt und für Entsetzen bei Fans gesorgt.

Heinz selbst meldete sich ebenfalls zu Wort, um die perfide Nachricht zu dementieren. "Es ist eine Geschmacklosigkeit, mir so etwas zu unterstellen. Ich bin am Leben! Okay. Merkt euch das!", erklärte der Film- und Serienstar mit Nachdruck in Annikas Story. Das Ehepaar befand sich zur Zeit der Fake-News-Explosion entspannt im Freibad und ließ sich den Nachmittag nicht verderben. Heinz, der nach einer schweren Krankheitsphase im vergangenen Jahr wieder zu Kräften gekommen ist, wird auch weiterhin seiner Leidenschaft vor der Kamera folgen.

Für Heinz war 2024 ein Jahr der Herausforderungen, nachdem er mit gravierenden gesundheitlichen Problemen kämpfte. Ein schweres Krankheitsbild führte über Monate hinweg zu Krankenhausaufenthalten, Operationen und einem Nahtoderlebnis – eine Zeit voller Sorgen, in der er jedoch nie aufgab. Seine Frau Annika stand ihm mit unermüdlicher Unterstützung zur Seite und begleitete ihn auf dem Weg der Genesung. Heute strahlt der Schauspieler wieder und genießt das gemeinsame Leben mit seiner Partnerin, die ihm in schwierigen Momenten stets zur Seite stand. Deren Ärger über die Fake-News ist daher mehr als nachvollziehbar.

Instagram / anni.ka_hoenig Annika Kärsten-Hoenig, Autorin und Frau von Heinz Hoenig

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig, Mai 2025

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig, April 2025