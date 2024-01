Eindeutig: Er ist euer Dschungelcamp-Favorit nach TV-Auftakt

Wer steht schon jetzt in der Gunst der Zuschauer? Am Freitag öffnete das Dschungelcamp endlich wieder seine Pforten. In der ersten Folge ging es auch ordentlich ab: Cora Schumacher (47) enthüllte zum Beispiel, dass sie etwas mit Oliver Pocher (45) am Laufen hat. Außerdem mussten sich die Kandidaten einer ekelerregenden Essensprüfung unterziehen. Einer von ihnen konnte die Fans mit seinem Auftreten bisher am meisten überzeugen.

Wie aus einer Promiflash-Umfrage [Stand: 20. Januar, 17:55 Uhr] geht hervor, dass Twenty4tim (23) im Beliebtheits-Ranking ganz klar die Nase vorn hat. Von insgesamt 6.100 Teilnehmern stimmten 1.447 und damit 23,7 Prozent für den TikToker. Der GZSZ-Darsteller Felix von Jascheroff (41) ist ihm mit 1.212 Stimmen (19,9 Prozent) aber fast auf den Fersen. Platz drei belegt der Make Love, Fake Love-Star Fabio Knez mit 757 Votes (12,4 Prozent).

Nicht ganz so gut läuft es hingegen für Heinz Hoenig (72). Der Schauspieler bekam 70 Stimmen (1,1 Prozent). Aber auch Sarah Kern (55) konnte das TV-Publikum noch nicht allzu sehr von sich überzeugen. Für die Designerin stimmten 36 Teilnehmer (0,6 Prozent) ab. Das Schlusslicht bildet die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin Anya Elsner (20) mit 14 Stimmen (0,2 Prozent).

RTL / Stefan Thoyah Twenty4tim im Dschungelcamp, 2024

RTL Fabio Knez, Dschungelcamper 2024

RTL Anya Elsner, Dschungelcamp-Star 2024

