Nach Start: Welcher Dschungelcamper ist Zuschauer-Favorit?

Gibt es schon Präferenzen unter den Dschungelcamp-Zuschauern? Seit gestern dürfen die Stars – aber sollten es nicht – im australischen Busch endlich wieder den Satz "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" rufen. Die Promis um Felix von Jascheroff (41), Sarah Kern (55) uder Leyla Lahouar bahnten sich ihren Weg ins Camp und richteten sich in ihrem neuen Zuhause ein. Erste Prüfungen erwarteten die Camper ebenfalls bereits. Doch wer konnte die Fans in Folge eins am meisten von sich überzeugen?

Kim Virginia Hartung (28) und Mike Heiter (31) machten gleich mal aufgrund ihrer Vergangenheit auf sich aufmerksam – die beiden gingen bei Are You The One – Reality Stars in Love bereits auf Tuchfühlung. Suchen sie sich im Busch bald einen tropischen Boom Boom Room? Lucy Diakovska (47) sorgte mit ihrer spritzigen Art direkt für gute Laune. Auch Twenty4tim (23) zeigte sich direkt in Plauderlaune. Unterdessen präsentierte sich David Odonkor (39) eher mit verbissener Miene – er will offenbar unbedingt die Dschungelkrone. Cora Schumacher (47) fiel direkt mit der Tür ins Haus. Die Ex-Rennfahrerin verriet, mit Oliver Pocher (45) das Bett geteilt zu haben.

Heinz Hoenig (72) wurde für die erste Dschungelprüfung direkt gesperrt. Die Fans finden ohnehin, dass der "Das Boot"-Star für den Urwald mit all seinen Tücken zu alt sei. "Holt den Alten ab, das ist doch Wahnsinn. Der sieht maximal ungesund aus", stellte ein User auf X im Netz entsetzt fest.

RTL / Stefan Thoyah David Odonkor und Felix von Jascheroff bei der Dschungelprüfung

RTL Leyla Lahouar, Kim Virginia Hartung, Mike Heiter, David Odonkor, Felix von Jascheroff

RTL Heinz Hoenig im Dschungelcamp 2024

