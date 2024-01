Undankbar? Dschungelcamp-Stars beschweren sich übers Essen

Kaum angekommen, wird schon gemeckert. Am gestrigen Abend wurden die Stars des diesjährigen Dschungelcamps in Down Under ausgesetzt. Auch die erste Challenge ließ nicht lange auf sich warten: Ganze neun Sterne konnte das Team im Wasserfall-Lauf erspielen. Als Belohnung für die gute Leistung gab es einen reichlich gefüllten Korb mit Lebensmitteln zum Abendessen. Aber die Dschungelcamper haben wohl mehr erwartet!

Im Vergleich zu den im Busch üblichen, spärlichen Rationen von Bohnen und Reis, schien das erste Dinner geradezu großzügig: Süßkartoffeln, Regenbogen-Mangold, Austernpilze, Wallaby-Ärmchen... Zum Nachtisch durften sie sich sogar noch Drachenfrüchte und Mini-Bananen teilen. Aber: Zufriedenheit sieht anders aus. Mit langen Zähnen knabberten die Promis an den gegrillten Ärmchen. "Ich finde, es schmeckt überhaupt nicht", meckerte Anya (20). "Ganz schlimm", stimmte ihr Tim (23) zu. "Für neun Sterne gibt es so ein Gummifleisch? Dafür lege ich mich nicht mehr ins Zeug", fand auch Fabio. Für einen Nachschlag reicht es trotzdem.

Auf X, ehemals Twitter, häuften sich die kritischen Kommentare zu den mäkeligen Stars. "In den nächsten 14 Tagen werden sie sich freuen, wenn sie Gummifleisch bekämen", prophezeite ein Nutzer. "Verwöhntes Pack! Ab morgen gibts nur noch Reis", kommentierte ein anderer.

