Lach-Attacke: Paris Hilton teilt süßes Video ihrer Kids

Paris Hilton (44), bekannt als Reality-TV-Star und Geschäftsfrau, hat ein bezauberndes Video ihrer Kinder Phoenix (2) und London (1) mit ihren Fans geteilt. In dem auf Instagram veröffentlichten Clip sind die beiden Geschwister inmitten eines fröhlichen Lachanfalls zu sehen. Paris ergänzte das Video mit den Worten: "Ich liebe es, wie sie sich gegenseitig zum Lachen bringen", und betitelte den Beitrag liebevoll mit: "Die #CutesieCrew und ihre Lachanfälle". Ihre Begeisterung für die innige Verbindung zwischen ihrem zweijährigen Sohn und ihrer knapp 19 Monate alten Tochter wird in diesem Post deutlich spürbar.

Paris, die seit November 2021 mit Carter Reum verheiratet ist, hat ihre kleine Familie in den vergangenen zwei Jahren erweitert. Sohn Phoenix kam im Januar 2023 zur Welt, Tochter London folgte im November desselben Jahres. Gegenüber dem Magazin People sprach Paris bereits im vergangenen Jahr darüber, wie ihr erstes Kind ihre Sicht auf Liebe und Prioritäten verändert habe. Sie erklärte, wie sehr sie inzwischen ihre Zeit ganz bewusst der Familie widme und Angebote ablehne, um keine besonderen Momente zu verpassen. "Er ist mein Ein und Alles, und ich will nichts von seinen Meilensteinen verpassen", sagte sie damals über ihren Sohn.

Für den Sommer hat Paris große Pläne, bei denen ihre Familie im Mittelpunkt steht. Während sie beruflich unter anderem einen großen Auftritt bei einem Musikfestival in Rumänien plant und nach Cannes reist, möchte sie zugleich so viel Zeit wie möglich mit ihren kleinen Lieblingen verbringen. Gemeinsam mit ihrem Mann und den Kindern ist eine Yacht-Reise durch Europa geplant – inklusive eines Abstechers nach London und einem Besuch in Wimbledon. Als Mutter von zwei Kindern zeigt sich Paris bei öffentlichen Auftritten liebevoll und bodenständig – eine Seite, die ihre Fans immer wieder begeistert.

Instagram / parishilton Paris Hilton und ihre zwei Kinder im Juni 2025

Instagram / parishilton Unternehmerin Paris Hilton und ihre zwei Kinder

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrer Familie, 2024