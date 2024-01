Wie Leonor: Prinzessin Ingrid beginnt die Militärausbildung

Für Prinzessin Ingrid von Norwegen (19) beginnt ein ernster Abschnitt ihres Lebens. Als Royal des skandinavischen Landes führte sie bisher wohl ein sehr behütetes Leben. Doch weil sie irgendwann den Thron besteigen wird, führt nichts an einer Tradition vorbei, die auch ihr Vater Kronprinz Haakon (22) durchlaufen musste: 1992 hatte der Thronfolger eine militärische Ausbildung angetreten. Und das steht nun auch seiner Tochter bevor: Ingrids Militärausbildung beginnt!

Das norwegische Magazin NRK begleitete das Kronprinzenpaar zum Pionierbataillon in der Gemeinde Øverbygd. Dort wurde Ingrid offiziell in das Militär aufgenommen und widmet sich ab jetzt ihrer Ausbildung. Und es ging direkt richtig los: Die 19-Jährige lernte gleich zu Beginn den Umgang mit dem Sturmgewehr und wie man die Waffe zerlegt und pflegt. In einem Video ist außerdem zu sehen, wie der Kommandeur fragte, ob die Prinzessin ihre Entscheidung bereue. Ingrid hat darauf aber eine klare Antwort: "Ich bereue es nicht!" Eine Sonderbehandlung werde es aber nicht geben – genau wie alle muss sie den Boden putzen und die Betten machen.

Ingrid ist aber nicht die einzige Prinzessin, die zur Soldatin wurde. Im Sommer vergangenen Jahres war auch Prinzessin Leonor von Spanien (18) der Armee beigetreten. Auch sie soll stolz auf diese Aufgabe sein. Im Januar 2024 hatten Fans sie dann erstmals in Uniform bei einer Militärparade bewundern können.

