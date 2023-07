Es wird ernst: Prinzessin Leonors Militärausbildung beginnt

Für Prinzessin Leonor (17) beginnt der Ernst des Lebens! Die Kronprinzessin von Spanien feierte erst im Mai ihren Schulabschluss. Genau wie die niederländische Prinzessin Alexia (18) hatte sie ein Eliteinternat in Wales besucht. Mittlerweile haben beide ihre Schulzeit erfolgreich beendet und zur Zeugnisvergabe kamen sogar ihre royalen Eltern nach Großbritannien. Aber die 17-Jährige macht nicht lange Pause: Im August wird Leonor ihre Militärausbildung beginnen.

Ab August wird Leonor als Rekrutin an der Militärakademie im spanischen Saragossa anfangen. Damit beginnt für die zukünftige Königin eine dreijährige Ausbildung. Laut Daily Mail soll sie in der Zeit nach der Akademie die Marineschule und die allgemeine Luftakademie besuchen. Als sie bei einer Preisverleihung eine Rede hielt, zeigte Leonor sich bereits voller Vorfreude. "Ich bin glücklich, weil ich weiß, wie sehr die Spanier unsere Streitkräfte schätzen. Es ist ein wichtiger Moment in meinem Leben und ich bin sehr aufgeregt und entschlossen, weiterzulernen und mein Bestes zu geben", meinte der Teenager.

Mit der Ausbildung als Soldatin tritt Leonor in die Fußstapfen ihres Vaters König Felipe (55) und ihres Großvaters Juan Carlos (85). Da sie als zukünftige Monarchin Spaniens unter anderem das Oberkommando über das Militär haben wird, folgt sie somit einer wichtigen Tradition. Laut der Verteidigungsministerin steht das Ausbildungsprogramm für den Nachwuchs-Royal auch schon fest und sei von dem Königshaus intensiv vorbereitet worden.

