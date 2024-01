Internetpornografie: Sharon Stone sorgt sich um ihre Söhne

Sharon Stone (65) sorgt sich um ihre Söhne! Die Schauspielerin adoptierte im Jahr 2000 gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann Phil Bronstein ihr erstes Kind. Nach ihrer Trennung im Jahr 2003 nahm sie 2005 und 2006 zwei weitere Jungs bei sich auf. Der Hollywoodstar hält seine Kinder eigentlich größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Doch nun verrät Sharon, dass sie eine Sache sehr beunruhigt.

Im Interview mit Harper's Bazaar spricht die 65-Jährige darüber, was sie im Bezug auf ihren Nachwuchs in Sorge versetzt. "Ohne Zweifel Internetpornografie. Ich hasse zwar das Bild, das sie von Frauen vermittelt, aber noch schlimmer finde ich die Art und Weise, in der sie Intimität und die Freude an dieser Intimität raubt", verrät sie. Sharon finde es schwierig, in der heutigen Gesellschaft eine Frau in der westlichen Welt zu sein. "Zumindest in den Vereinigten Staaten", fügt sie hinzu.

Im Gegensatz zu ihren Söhnen macht sich die Schauspielerin eher weniger Sorgen um sich selbst – doch das war nicht immer so. Im Podcast "Ladygang" stellte sie klar, dass sie sich zu "Basic Instinct"-Zeiten gar nicht so sexy gefühlt habe, wie man sie wahrgenommen habe – heute sei das aber ganz anders. "Ich glaube, ich bin jetzt heißer als jemals zuvor", freute sich Sharon.

Sharon Stone

Sharon Stone, Hollywoodstar

Sharon Stone

