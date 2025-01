Sharon Stone und Co. spenden Kleidung für L.A.-Hilfsaktion

Die verheerenden Waldbrände in Kalifornien haben Tausende von Menschen obdachlos gemacht, darunter auch zahlreiche Prominente. Schauspielerin Sharon Stone (66) rief daraufhin über einen Instagram-Post dazu auf, "gut erhaltene Kleidung" für die Betroffenen zu spenden. Sie verwies dabei auf ein Verteilungszentrum namens "The Coop" in Beverly Hills, das zu diesem Zweck eingerichtet wurde. Halle Berry (58) schloss sich dem Aufruf an und verkündete über ihre Social-Media-Kanäle, dass sie ihren gesamten Kleiderschrank spende. "Ich packe meinen gesamten Kleiderschrank und bringe ihn ins Coop", schrieb Halle und riet auch anderen, den Hilfeaufruf zu unterstützen. Michelle Pfeiffer (66) reagierte in den Kommentaren des Beitrags und äußerte ihre Bereitschaft, sich ebenfalls zu beteiligen.

Sharon berichtete zudem, dass sie weitere Hilfe leistet, indem sie notleidende Familien in ihr Zuhause aufnahm. "Wir richten Betten ein und bereiten Platz, um Freunden und Evakuierten helfen zu können", erzählte sie in einem Interview mit NewsNation. Gleichzeitig arbeitet sie daran, Spenden in Form von Kleidung, Schuhen und Bettwäsche direkt in das Verteilungszentrum zu transportieren. Die Waldbrände, die in Gegenden wie Malibu, Santa Monica und den Hollywood Hills wüteten, haben bereits rund 9.000 Häuser beschädigt oder zerstört. Auch andere bekannte Persönlichkeiten, unter ihnen Billy Crystal (76) und Mandy Moore (40), leiden unter den Folgen der Katastrophe.

Halle, die ihren Instagram-Account aktiv nutzt, hat sich in der Vergangenheit oft für wohltätige Zwecke eingesetzt. Die zweifache Mutter und Oscar-Preisträgerin ist bekannt für ihr Engagement, besonders wenn es um soziale und umweltbezogene Themen geht. Zu ihren Freunden zählt offenbar auch Michelle, die durch ihre spontane Frage deutlich machte, dass sie Halle und Sharon in ihrem Vorhaben voll unterstützt. Alle Schauspielerinnen haben im Laufe ihrer Karriere immer wieder ihre Solidarität mit Betroffenen in Krisenzeiten unter Beweis gestellt. Nun zeigen sie erneut, wie wichtig Zusammenhalt auch unter Hollywood-Stars ist.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Halle Berry und Michelle Pfeiffer, Schauspielerinnen

Instagram / michellepfeifferofficial Michelle Pfeiffer postet Hilfreiche Infos zu den Waldbränden in L.A. auf Instagram

