Wurde Sharon Stone aus "Another Simple Favor" gestrichen?

Sharon Stone (67) hat in einem Kommentar auf Instagram überraschend behauptet, sie sei zunächst für den neuen Film "Another Simple Favor" besetzt gewesen und dann ohne Vorwarnung wieder aus dem Projekt gestrichen worden. "Ich liebte es, unerwartet aus meiner Rolle entfernt zu werden, ohne jeglichen Grund. Liebte es", schrieb die Schauspielerin unter ein Reel des Promi-Portals E! News, das über den Thriller berichtet. Der Film, eine Fortsetzung des erfolgreichen Streifens "A Simple Favor" von 2018, feierte erst kürzlich im Rahmen des SXSW-Festivals Premiere und soll am 1. Mai veröffentlicht werden.

Bislang war nicht bekannt, dass Sharon überhaupt an dem Projekt beteiligt war. In der Fortsetzung des Films kehren Blake Lively (37) und Anna Kendrick (39) in ihren Hauptrollen zurück und erzählen die Geschichte von Stephanie und Emily weiter. Diesmal führt sie der Plot nach Italien, wo Emilys Hochzeit mit einem reichen Geschäftsmann ansteht, dabei jedoch auch alte Konflikte und Geheimnisse wieder aufbrechen. Neben den beiden Hauptdarstellerinnen sind laut Ankündigungen auch andere bekannte Gesichter aus dem ersten Teil wie Henry Golding und Andrew Rannells (46) mit von der Partie. Sharon blieb in den offiziellen Mitteilungen jedoch gänzlich unerwähnt – bis zu ihrem Instagram-Kommentar.

Sharon, die vor allem durch Rollen wie in "Basic Instinct" und "Casino" in den 90er-Jahren Weltruhm erlangte, ist für ihre direkte Art bekannt, mit der sie auch Kontroversen nicht scheut. In Interviews sprach sie mehrfach offen über Herausforderungen in ihrer Karriere, darunter auch Enttäuschungen und Ungerechtigkeiten, die sie in der Filmindustrie erlebt hat. Blake dagegen feiert den Film öffentlich und bedankte sich kürzlich begeistert bei den Fans für die Unterstützung. Trotz des dröhnenden Applauses bei der Premiere sorgen die Schlagzeilen um Sharons Aussage nun für eine unerwartete Randnotiz zum neuen Thriller. Ob der Vorfall noch weitere Reaktionen auslösen wird, bleibt abzuwarten.

Getty Images Anna Kendrick und Blake Lively, Schauspielerinnen

Getty Images Sharon Stone, Schauspielerin

