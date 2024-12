Sharon Stone teilt emotionale Botschaft an ihr jüngeres Ich

Sharon Stone (66) zeigte sich kürzlich in einem Interview mit BBC von einer besonders emotionalen Seite. Als sie gefragt wurde, was sie ihrem jüngeren Ich am liebsten über das Thema Resilienz mitteilen würde, konnte die Schauspielerin ihre Tränen nicht zurückhalten. "Du wirst es schaffen", flüsterte sie, während sie sich die Hand vor die Augen hielt. In dem Gespräch erzählte Sharon, dass sie vor 23 Jahren eine lebensbedrohliche Gehirnblutung erlitten hat.

Sharon erinnerte sich daran, dass sie auf dem Boden lag und es schwierig war, einen Krankenwagen zu bekommen. Als sie schließlich im Krankenhaus war, musste sie grundlegende Fähigkeiten wie Laufen und Sprechen neu erlernen und hatte nur eine einprozentige Überlebenschance. Ihrem früheren Ich würde sie daher gern die Botschaft übermitteln: "Du weißt es nicht, aber du wirst es schaffen. [...] Ich würde mir das auf die Innenseite meiner Augenlider tätowieren lassen." Neben ihren gesundheitlichen Problemen kämpfte sie mit finanziellen Schwierigkeiten und einem Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex-Mann Phil Bronstein (74) um ihren adoptierten Sohn Roan.

Auch in der heutigen Zeit ist Sharon vor gesundheitlichen Rückschlägen nicht gewahrt: Erst kürzlich schockierte sie ihre Fans mit einem blauen Auge, das sie sich während eines Urlaubs zuzog. Auch davon ließ sie sich ihre Reise nicht verderben. Trotz aller Herausforderungen bleibt Sharon optimistisch und fasste in dem Interview zusammen: "Wir können uns entscheiden zu jammern oder wir können Freude wählen. Man muss einfach immer wieder die Freude wählen."

Getty Images Sharon Stone, 2024

Getty Images Sharon Stone im Lincoln Center im April 2024