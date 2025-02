Sharon Stone entdeckt königliche Abstammung ihrer Familie

Sharon Stone (66) hat bei einem Gala-Abend der American Heart Association in New York City eine erstaunliche Entdeckung über ihre Familiengeschichte geteilt. Die Schauspielerin, bekannt aus Filmen wie "Basic Instinct", berichtete, dass sie royale Wurzeln habe. "Meine königlichen Linien führen durch Frankreich", erzählte Sharon exklusiv gegenüber Us Weekly. Sie erklärte, dass ihre Großeltern, König Hugo und Königin Nora, Frankreich gegründet hätten. Besonders berührt zeigte sich die 66-Jährige davon, dass ihre Verwandtschaft über die Herzöge von Burgund hinwegreiche und Frankreich eine Art zweite Heimat für sie darstelle.

Die Informationen über ihre adelige Herkunft bekam Sharon in der TV-Show "Finding Your Roots". Der Gastgeber Dr. Henry Louis Gates Jr. informierte sie, dass die Familienlinie ihres Vaters bis ins Mittelalter zurückreiche. Tatsächlich sei der berühmte Monarch Karl der Große aus dem Heiligen Römischen Reich Stones 38. Urgroßvater. Sharon, die sich selbst als völlig überwältigt von dieser Entdeckung bezeichnete, betonte auch, wie sehr diese Enthüllung ihren verstorbenen Vater gerührt hätte. "Ich glaube, wenn mein Vater noch am Leben wäre und wüsste, dass er ein fürstliches Erbe hat, würde ihn das zutiefst berühren. Aber ob er es wusste oder nicht, mein Vater hatte das Flair eines Königs", sagte sie.

Privat hatte Sharon schon oft mit gesundheitlichen Rückschlägen zu kämpfen, wie etwa mit einer schweren Hirnblutung im Jahr 2001. In Interviews beschrieb die dreifache Mutter ihre Genesung damals als "Hölle", da es keine gezielten Rehabilitationsprogramme für Schlaganfall-Patienten gab. Schließlich stellte sie ihre Ernährung um, verzichtete auf Alkohol und baute regelmäßige Bewegung in ihren Alltag ein. Heute sagt Sharon, dass sie besonders ihre Kinder und ihre Gesundheit als größte Schätze ihres Lebens ansehe. Mit ihrem Engagement für ihre Familie und diese besondere Herz-Gala unterstreicht sie erneut, dass sie nicht nur stilistisch, sondern auch charakterlich "Hollywood Royal" ist.

Getty Images Sharon Stone, Hollywoodstar

Getty Images Sharon Stone, Schauspielerin

