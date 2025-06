Shooting: Sharon Stone posiert oben ohne mit Halle Berrys Ex

Sharon Stone (67) sorgt mit ihrem neuesten Fotoshooting für Aufsehen. Gut drei Jahrzehnte nach ihrem ikonischen Auftritt in "Basic Instinct" schlüpft die Schauspielerin abermals in die Rolle der Femme fatale: Für die Kamera präsentierte sich die 67-Jährige diesmal in einem transparenten Kleid – darunter nichts außer Selbstbewusstsein. Besondere Brisanz erhält das Shooting durch die Anwesenheit von Gabriel Aubry (48), dem Ex-Partner und Vater von Halle Berrys (58) Tochter Nahla. Auf einigen der Aufnahmen zeigt sich Sharon in inniger Pose mit dem 48-Jährigen und beweist dabei, dass sie auch heute noch eine eindrucksvolle Präsenz hat.

Gabriel und Halle waren von 2005 bis 2010 miteinander liiert und obwohl sich das Paar damals einvernehmlich trennte, endete ihre Beziehung in einem langwierigen Rechtsstreit. Diese Streitigkeiten folgten auf Halles Versuch, nach Frankreich zu ziehen, während sie das Sorgerecht für ihre gemeinsame Tochter behalten wollte – ein Wunsch, dem Aubry nicht zustimmte. Es kam zu Konflikten, die zeitweise sogar eskalierten, unter anderem bei einem Streit zwischen Aubry und Halles Ex-Mann Olivier Martinez (59). Dennoch teilen sich Gabriel und Halle heute das Sorgerecht für ihre gemeinsame Tochter.

Für Sharon Stone bleibt die Verbindung zum Filmklassiker "Basic Instinct" ein starkes Thema. Sie hat sich in der Vergangenheit kritisch darüber geäußert, wie sie dazu gebracht wurde, unerwünschte Szenen zu filmen, beispielsweise die berüchtigte Beinüberschlag-Szene, die sie angeblich ursprünglich gar nicht so freigegeben hatte. Trotz dieser Erfahrungen hat sie erklärt, keinen Groll gegen den Film zu hegen, da dieser ihre Karriere immens beeinflusst hat. Im Rückblick zeigt sie sich positiv darüber, wie sich die Filmindustrie durch die stärkere Mitwirkung von Frauen gewandelt hat. Doch mit ihrem jüngsten Shooting beweist Sharon vor allem eines: Auch mit 67 Jahren bleibt sie ein echter Hingucker und sorgt immer noch für Schlagzeilen.

Getty Images Sharon Stone, Januar 2025

Getty Images Gabriel Aubry und Halle Berry auf der Vanity Fair Oscar Party 2009

Getty Images Sharon Stone, Schauspielerin