Sharon Stone (66) akzeptiert mit Humor ihre Falten im Alter

Schauspielerin Sharon Stone (67), bekannt aus Filmen wie "Basic Instinct", hat in einem Interview mit The Times über das Altern und ihre Einstellung dazu gesprochen. Sie erklärte, dass sie trotz der Veränderungen, die das Alter mit sich bringt, ihren Körper liebe und schätze. Mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu: "Ich scherze immer, dass meine Achseln jetzt Falten haben." Für Sharon ist es wichtig, zu sich selbst zu stehen, egal in welcher Lebensphase man sich befindet: "Man muss diesen Körper trotzdem lieben." Sie betonte, dass sie nicht davon überzeugt sei, den eigenen Körper einfach "aufzugeben", wie es viele im Alter tun würden.

Sharon schilderte zudem, wie sie diesen Änderungen mit Gelassenheit und einem Hauch Selbstironie begegnet. So verglich sie ihre Arme, die laut ihr früher "wunderschön" gewesen seien, heute mit "Engelsflügeln": "Vielleicht sind sie mit ihren Falten jetzt auf eine andere Art wunderbar." Auch plauderte sie eine kleine Anekdote aus, die sie einst mit den Schwestern Joan Collins (91) und Jackie Collins (✝77) erlebte. Damals habe Joan ihr augenzwinkernd den Tipp gegeben, "nach 40 nie wieder oben zu sein und niemals zum Abschied zu winken". Solche Erinnerungen und heitere Gespräche scheinen Sharon dabei zu helfen, das Altern nicht nur zu akzeptieren, sondern sich sogar an ihm zu erfreuen.

Das Thema Altern hat die 66-Jährige schon öfter beschäftigt, und sie zeigt sich dabei stets reflektiert. Bereits letztes Jahr verriet sie in einem anderen Interview mit The Times, wie dankbar sie dafür sei, jeden neuen Tag erleben zu dürfen. "Ich mag es, am Leben zu sein und gesund zu sein. Ich denke, wir alle sollten uns glücklich schätzen, dass wir es bis hierher geschafft haben", sagte sie damals. Die dreifache Mutter, die nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Künstlerin und Aktivistin bekannt ist, widmet sich heute vor allem den Dingen, die sie glücklich machen – seien es die Malerei oder kleine Momente des Glücks, die sie voller Humor und Zuversicht teilt.

