Jetset-Leben: Mick Schumacher und seine Laila sind so happy

Diese beiden erleben eine Menge Abenteuer zusammen! Im August 2023 hatte Mick Schumacher (24) die Liebe zu Laila Hasanovic öffentlich gemacht. Mit dem dänischen Model ist der Rennfahrer total glücklich und zeigt das auch gerne im Netz – sogar Verlobungsgerüchte standen schon im Raum! Eine gemeinsame Leidenschaft der beiden ist das Reisen, wie sie auch nun wieder bestätigen: Mick und Laila zeigen sich turtelnd an den verschiedensten Orten!

Auf Instagram teilt Laila ein Video, das das Jetset-Leben der beiden optimal auf den Punkt bringt: Innerhalb weniger Sekunden posiert sie mit Mick unter anderem in den Bergen, im Schnee, am Strand, in den Tropen oder in mediterranen Städten – am Ende fallen die Influencerin und der Sohn von Michael Schumacher (55) sich in New York küssend in die Arme. "Um die ganze Welt mit dir", schwärmt sie dazu. Und auch die Fans sind begeistert! "Das ist die süßeste Sache im ganzen Internet", stellt ein Nutzer fest.

Mit seiner Laila scheint Mick es richtig ernst zu meinen – immerhin hat er ihr schon einen der größten Vertrauensbeweise erbracht, wie Expressen berichtet! Ende des vergangenen Jahres soll der Schönheit ein Besuch bei Michael gestattet worden sein. Seit einem tragischen Skiunfall vor zehn Jahren ist der Gesundheitszustand der Motorsportlegende ein großes Geheimnis, in das nur der engste Kreis eingeweiht ist.

Instagram / lailahasanovic Laila Hasanovic und Mick Schumacher in New York

Instagram / lailahasanovic Laila Hasanovic und Mick Schumacher, Model und Rennfahrer

Instagram / lailahasanovic Laila Hasanovic und Mick Schumacher im Schnee

