Claudia Obert präsentiert sich à la "Fifty Shades of Grey"

Heute wird Carmen Geiss 60 Jahre alt. Zu ihrem Ehrentag lud die TV-Bekanntheit bereits gestern nach St. Tropez ein, um in ihr neues Lebensjahr hineinzufeiern. Unter den 200 geladenen Gästen der Party, die unter dem Motto "Sixty Shades of Carmen" stand, war keine Geringere als Champagner-Liebhaberin Claudia Obert (63). Passend zum Party-Motto präsentierte sich die Unternehmerin in einem extravaganten und verruchten Look: Claudia trug ein bodenlanges, rotes Kleid, ergänzt durch schwarze Handschuhe und eine auffällige, rot-schwarze Maske. In einem Video in ihrer Instagram-Story posierte Claudia vor einem silbernen Käfig und unterstrich ihren Look mit dunklem Augen-Make-up und knallrotem Lippenstift – ein Anblick ganz im Stil von "Fifty Shades of Grey".

Die Reality-TV-Bekanntheit gönnte dem Partyvolk nicht nur einen Hingucker-Auftritt, sondern auch einen Einblick in ihre ganz eigene Sicht auf das Motto des Abends. Offenherzig plauderte sie in die Kamera: "Also diese Handschellen-Nummer liegt mir ja gar nicht. Einer wollte mich auch mal an den Bettkasten anhängen und da hätte ich Angst, dass ich da heute noch hänge." Humorvoll und mit ihrem bekannten Augenzwinkern nahm Claudia Bezug auf den verruchten Look der Party, ließ aber durchblicken, dass sie beim Thema Fesselspiele lieber auf Abstand bleibt.

Dass Claudia das Spiel mit der Provokation und den Grenzen liebt, ist Fans des Reality-TV-Stars längst bestens bekannt. Bereits bei Das Sommerhaus der Stars sorgte sie mit einer wilden Knutschaktion mit ihrem Freund Max Suhr (26) für Aufsehen. Auch bei ihrem letzten Format, Promis unter Palmen, ließ die TV-Ikone nichts anbrennen. Als Nikola Glumac (29) bei ihr einen Striptease hinlegte, zeigte sie sich angetan, rieb den tanzenden Nikola mit Öl ein und leckte über seine Brustmuskeln. "Also, das war ja fast wie in einem Nachtclub. Da hätte ich ihn normalerweise an der Hand genommen und wäre mit ihm in mein Separee gegangen – und dann wäre es passiert", schwärmte sie damals. Die Unternehmerin weiß einfach, wie man Schlagzeilen macht – sei es mit Champagner in der Hand, bei freizügigen TV-Auftritten oder durch ein verruchtes Party-Outfit im "Fifty Shades"-Style.

Instagram / claudiaobert_luxusclever Katja Krasavice und Claudia Obert auf Carmen Geiss' Geburtstagsparty, Mai 2025

Joyn / Tan Nian Xing Nikola Glumac bei "Promis unter Palmen", 2025

