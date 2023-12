Nur Trash-Stars im Dschungelcamp: Die Fans sind enttäuscht!

Fehlen dem Dschungelcamp in diesem Jahr die echten Promis? Seit Freitag ist es offiziell: Zwölf bekannte Gesichter aus Film, Musik, Social Media und Fernsehen ziehen im Januar in den TV-Urwald. Unter den Kandidaten sind neben Schauspieler Heinz Hoenig (72), Rennfahrerin Cora Schumacher (47) und Musikerin Lucy Diakovska (47) vor allem ehemalige Reality-TV-Teilnehmer aus verschiedenen Datingshows. Und das passt den Fans so gar nicht!

Auf dem Instagram-Profil von Promiflash häufen sich bereits vernichtende Kommentare. "Eine Ära geht zu Ende. Trashformate haben den Dschungel erreicht", schreibt ein User, viele andere fragen zudem: "Wo sind da die Stars?" Für viele Follower sind die einzigen "echten Stars" Ex-Nationalspieler David Odonkor (39), Schauspieler Felix von Jascheroff (41) und No Angels-Star Lucy.

Und in einer Promiflash-Umfrage sieht das ähnlich aus. Nur knapp 38 Prozent der Leser sind begeistert vom Cast der neuen Staffel. Gut 62 Prozent sind hingegen keine Fans der Besetzung rund um Twenty4tim (23) und Sarah Kern (55).

RTL Deutschland Die Dschungelcamp-Kandidaten 2023

RTL Fabio Knez, Dschungelcamper 2024

RTL / Stefan Thoyah Dschungel-Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow

