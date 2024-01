Der langjährige CBS-Moderator Charles Osgood ist gestorben

Traurige Nachrichten für die Familie und Fans von Charles Osgood. Von 1994 bis 2016, also über 22 Jahre lang, hatte der New Yorker die Morningshow "CBS Sunday Morning" moderiert und sogar einen Emmy Award dafür gewonnen. Noch viel länger, nämlich von 1971 bis 2017, hatte er durch seine Radiosendung "The Osgood File" geführt. Zudem hatte er auch Rollen als Synchronsprecher übernommen, unter anderem im Animationshit "Horton hört ein Hu!". Nun ist Charles allerdings verstorben.

Das teilt sein Sender CBS mit – insgesamt 45 Jahre war Charles hier tätig gewesen. Der beliebte Moderator ist heute in seinem Haus in New Jersey verstorben. Die TV-Legende wurde 92 Jahre alt. Auch zu Charles Todesursache hat die Familie schon eine Aussage getätigt: Er litt an Demenz und erlag dieser Erkrankung schließlich auch.

Im Dezember 2017 beendete Charles seine Karriere beim Fernsehen und beim Radio und ging in den Ruhestand. Als Grund für seinen Rückzug wurden bereits damals gesundheitliche Gründe angegeben. "Sunday Morning" übergab er an Jane Pauley – seine jahrelange Prägung des Formats ist aber bis heute zu spüren.

Getty Images Charles Osgood mit seinem Emmy, Mai 2016

Getty Images Charles Osgood im September 2013 in New York

Getty Images Charles Osgood, Radio-Legende

