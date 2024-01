"Save the Date"-Jasmin geschockt: Ihr Mann in spe geht fremd

Jana Ina Zarrella (47) versucht derzeit im Rahmen der neuen Datingshow "Save the Date" liebeshungrige Singles innerhalb von 50 Tagen zu vermählen. Mit von der Partie ist auch die aus Niedersachsen stammende Jasmin. Die 33-Jährige möchte eine Familie gründen und glaubte, mit Nico den Mann fürs Leben gefunden zu haben. Doch der Tattoo-Liebhaber war nicht der Prinz auf dem weißen Pferd und vergnügte sich mit anderen Damen – Jasmin ist außer sich!

In der aktuellen Folge erzählt die sichtlich mitgenommene TV-Darstellerin, dass ihr Ex-Geliebter sie bei einem Veranstaltungsbesuch betrogen habe. Auf TikTok prahlte Nico mit seinen Frauengeschichten: "Im Livestream wurde er gefragt, was er das Wochenende so gemacht habe: 'Er hat das ganze Wochenende geflankt.'" Jasmin zeigt wenig Verständnis für das Verhalten des Womanizers: "Kein Anstand, kein Respekt, keine Ehre", schimpft sie.

Jasmin lässt es sich nicht nehmen und sucht die Konfrontation mit ihrem untreuen Beinahe-Ehemann. "Du hast nichts Besseres zu tun, als da einfach herumzubumsen? […] Willst du mich komplett verarschen, Nico?" Der Casanova streitet die Vorwürfe allerdings ab und betont, dass er mit niemandem intim geworden sei. Die beiden können die Situation jedoch nicht klären und beenden das Gespräch im Streit.

Jana Ina Zarrella, Moderatorin

Jana Ina Zarrella, Daniel, Laila und Jasmin bei "Save the Date"

Daniel, Laila und Jasmin, "Save the Date"-Kandidaten

