Stefanie Giesinger lebte nach Trennung weiter mit ihrem Ex!

Stefanie Giesinger (27) war sechs Jahre mit dem ehemaligen YouTuber Marcus Butler (32) zusammen. In ihrem Podcast "G Spot" spricht sie nun mit ihrem Ex über ihre Beziehung und plaudert pikante Details aus. Nach ihrer Trennung lebten die beiden Influencer noch mehrere Monate gemeinsam in ihrer Wohnung in Berlin. "Das war gar nicht gesund!", erinnert sich das Model. Ihr Ex-Freund gibt zu bedenken, dass diese Entscheidung nicht vollkommen unter ihrer Kontrolle war: "Denk mal darüber nach, wie schwer es ist, in Berlin eine Wohnung zu bekommen. [...] Das hat alles noch viel schwieriger gemacht!"

Während dieser Zeit sei Stefanie häufig emotional verwirrt gewesen. "Wenn ich dich auf der Couch gesehen habe, habe ich automatisch gedacht, dass ich mit dir kuscheln wollte", gibt die GNTM-Gewinnerin zu. Inzwischen hätten die beiden sich allerdings genug Zeit genommen, um wieder befreundet sein zu können. Das scheint allerdings nicht zu bedeuten, dass sie nicht mehr miteinander ins Bett gehen würden. Stefanies Frage nach Sex mit dem Ex beantworten beide mit einem begeisterten "Ja!". Doch für die 27-Jährige funktioniere das nur, wenn alle Wunden aus der Beziehung geheilt seien.

Marcus verrät im Podcast auch den Grund für das Ende ihrer Partnerschaft: "Du hattest noch nicht die Zeit, dich als Mensch zu entwickeln und zu wachsen. Die braucht jeder. Aber besonders du nach deinem 'Germany's Next Topmodel'-Sieg. Dein Leben hat sich danach schlagartig verändert." Deshalb hätte der Brite es damals für die richtige Entscheidung gehalten, die Beziehung zu beenden. Stefanie habe danach gelernt, Zeit allein zu verbringen: "Nach der Trennung war ich sogar alleine im Urlaub. Wir beide brauchten diesen Bruch."

Anzeige Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger YouTuber Marcus Butler und Model Stefanie Giesinger

Anzeige Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger auf den Malediven 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Marcus und Stefanies Zusammenleben nach der Trennung? Ich glaube, das hat Stefanie ganz schön zugesetzt. Voll okay. Sie verstehen sich ja immer noch super. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de