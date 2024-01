Finale: Welche "Save the Date"-Kandidaten heiraten wirklich?

Es wird geheiratet – oder doch nicht? 50 Tage lang suchten die Singles Daniel Ribeiro Nogueira, Laila und Jasmin in der Sendung Save the Date nach einem potenziellen Ehepartner. Unterstützt wurden sie dabei von Jana Ina Zarrella (47). Heute ist es endlich so weit: Der große Tag der Hochzeit steht an. Doch welche der Teilnehmer wagt am Ende wirklich den Schritt vor den Traualtar?

In dem Finale sorgen die Kandidaten für eine große Überraschung. Niemand will sich das Jawort geben! Daniel und seine Katharina verkünden die Entscheidung gemeinsam vor den anwesenden Hochzeitsgästen. "Wir haben uns füreinander entschieden, nur gegen eine Hochzeit", erklärt Katharina. Auch Jasmin ist für eine Ehe noch nicht bereit. "Willst du mich weiter kennenlernen?", fragt die 33-Jährige ihren Liebsten Giacomo. Dieser stimmt ihr lächelnd zu. Laila konnte in der Sendung ihren Traummann leider nicht finden. Statt Dating möchte sich die 26-Jährige nun erst einmal auf sich konzentrieren. Über die Teilnahme an der Show sei sie trotzdem dankbar. "Ich bin eine tolle Frau und verdiene einen tollen Mann", erklärt die brünette Schönheit.

Bei den Fans kann das neue Dating-Format eher weniger punkten. "Wollen alle nur ins Fernsehen. Wahre Liebe sucht man nicht in einer Show", kommentiert ein Zuschauer auf Instagram. "Sind das alles Schauspieler? Oder ist das die Realität?", fragt ein weiterer User.

RTLZWEI / Thomas Reiner Daniel, "Love Island"-Kandidat

Instagram / jasmins__welt__ Jasmin, "Save The Date"-Kandidatin

Getty Images Jana Ina Zarrella im November 2022

