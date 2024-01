"Love Island"-Daniel will "Save the Date"-Katharina heiraten

Er geht den nächsten Schritt. Bei der neuen Datingshow "Save the Date" unterstützt Jana Ina Zarrella (47) liebeshungrige Singles auf der Suche nach dem Traumpartner. Dabei begleitet sie die Paare regelrecht bis zum Traualtar. Unter den Kandidaten befindet sich auch ein bekanntes Gesicht. Daniel Ribeiro Nogueira suchte bereits bei Love Island nach der Liebe – jedoch vergeblich. Nun begibt er sich ins nächste Abenteuer und wird sogar fündig. Daniel will Katharina bei "Save the Date" das Jawort geben.

Im Gespräch mit Jana Ina will die gebürtige Brasilianerin von Daniel wissen, was seine Auserwählte von der bevorstehenden Hochzeit halte. "Sie ist genauso bereit wie ich, zu heiraten", meint er nur voller Tatendrang und macht damit wohl umgehend Nägel mit Köpfen. In 23 Tagen soll es vor den Traualtar gehen. Doch statt dies mit einer romantischen Liebeserklärung in die Wege zu leiten, soll alles etwas anders kommen – zwar mit Trauung, jedoch ohne Antrag. "Ich würde es nicht fühlen", begründet er seine Entscheidung, da sie ja schon über Hochzeit und Co. sprechen.

Während das neue Format bereits jetzt für Gesprächsstoff zu sorgen scheint, zeigten sich die Zuschauer im Netz bisher geteilter Meinung zur Show. So hieß es auf X neben "So ganz schlimm finde ich das Format bisher tatsächlich nicht" aber auch "Fünfzehn Minuten sind vorbei. Fazit: 'Save the Date' ist billigster Bullshit."

Anzeige

RTLZWEI / Thomas Reiner Daniel, "Love Island"-Kandidat

Anzeige

RTLZWEI / Thomas Reiner Daniel, "Love Island"-Kandidat

Anzeige

RTL / Frank Hempel Jana Ina Zarrella, Daniel, Laila und Jasmin bei "Save the Date"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de