Jana Inas neue Show: So kommt "Save the Date" bei Fans an

Taugt die neue Show was? Jana Ina Zarrella (47) geht derzeit mit der zweiten Datingshow auf den Markt: Nach Let's Love - Eine Hütte voller Liebe läuft nun zum allerersten Mal "Save the Date" im Fernsehen. Dabei hilft die Moderatorin drei Singles bei der Suche nach ihrem Traumpartner – den sie in 50 Tagen heiraten sollen. Doch wie kommt Jana Inas neue Show bei den Zuschauern an?

Die Singles Laila, Daniel und Jasmin haben in der ersten Folge ihre ersten Dates. Was sagen die Fans zu dem Format? "Bisher finde ich, dass die Dates sehr passend ausgewählt wurden. So ganz schlimm finde ich das Format bisher tatsächlich nicht", schreibt ein Zuschauer auf X zu "Save the Date". Andere zeigen sich wiederum nicht so begeistert: "Kann aus einer holprigen Moderation und einem gezwungenen Beisammensein Liebe werden?" oder "Fünfzehn Minuten sind vorbei. Fazit: 'Save the Date' ist billigster Bullshit", meinen zwei weitere User.

In der ersten Folge hat bislang noch keiner der drei Singles seinen passenden Deckel gefunden. Jasmin war zwar total angetan von Lukas und wollte ihn am liebsten sofort heiraten – doch der erteilte ihr eine fiese Abfuhr. Daniel und Laila hatten bereits zwei Dates, aber ob sie einen davon zum Traualtar führen wollen, wird sich in den kommenden Folgen zeigen.

Anzeige

Getty Images Jana Ina Zarrella im November 2022

Anzeige

RTL / Frank Hempel Daniel, Laila und Jasmin, "Save the Date"-Kandidaten

Anzeige

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella, Moderatorin

Anzeige

Wie findet ihr die neue Show "Save the Date"? Super, ich liebe es! Nicht mein Fall. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de