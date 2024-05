Nackte Tatsachen: Camila Cabellos Kleid reißt bei Met Gala

Vor wenigen Tagen fand wieder die alljährliche Met Gala in New York statt. Für dieses Spektakel schmissen sich die Stars und Sternchen ganz besonders in Schale. So auch Camila Cabello (27). Für das Event wählte sie ein funkelndes Kleid, das so einiges an Details bot. Dass der Sängerin der sehr weit hochgezogene Beinschlitz dabei zum Verhängnis wird, hätte sie mit Sicherheit nicht gedacht. Auf dem Weg ins Hotel, um sich für die Aftershow-Party umzuziehen, riss ihr Kleid nämlich kurzerhand auf – und das bis zu ihrem Hüftansatz! Die Paparazzifotos, die Mail Online vorliegen, zeigen, wie tief Camila dadurch blicken lassen musste.

Auf den Bildern blitzt vor allem ihre nudefarbene Unterwäsche hervor. Camila weiß aber, wie sie diesen Fauxpas gekonnt überspielt. Mithilfe ihrer Clutch verdeckt sie den Riss und lächelt die unangenehme Situation einfach weg. Ein Augenzeuge berichtet dem gleichen Magazin gegenüber: "Es war so peinlich für sie, dass das auf der größten Nacht der Mode passiert ist, aber sie hat es mit Leichtigkeit gemeistert und einfach darüber gelacht."

Neben ihrer glitzernden Robe fiel vor allem noch ein weiteres Detail an ihr auf – ihre Haare! Schon seit einigen Wochen rockt die "Never Be The Same"-Interpretin eine lange, blonde Mähne. Für das Mode-Event band die gebürtige Kubanerin ihre Haare zu einem tiefen Pferdeschwanz zusammen und ließ diesen dann an ihrem Körper herabhängen. Ihre Fans waren von Camilas Look auch ganz aus dem Häuschen! "Du bist wunderschön", kommentiert ein Follower auf Instagram. "So umwerfend", tippt ein anderer.

Anzeige Anzeige

Getty Images Camila Cabello, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Camila Cabello, März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu den Paparazzi-Fotos? Ihre Reaktion ist total sympathisch. Das hätte jedem passieren können. Na ja, wer ein Kleid mit so einem Beinschlitz anzieht, muss damit rechnen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de