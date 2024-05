So süß gratuliert Kelly Rizzo ihrem Breckin zum Geburtstag!

Sie widmet ihrem Partner niedliche Worte! Kelly Rizzo (44) musste 2022 einen schweren Verlust verkraften: Ihr Ehemann Bob Saget (✝65) starb Anfang Januar. Mittlerweile ist die Schauspielerin aber wieder frisch verliebt: Im Februar dieses Jahres zeigte sie sich erstmals öffentlich mit Breckin Meyer (50). Zu seinem Geburtstag veröffentlicht die Witwe nun einen süßen Schnappschuss, auf dem sie und ihr Liebster verschmitzt in die Kamera grinsen. "Herzlichen Glückwunsch an den Mann, der nett, süß, albern, nachdenklich, lustig, gut aussehend, verständnisvoll, charmant, immer neugierig, mitfühlend, witzig, herzlich und wunderbar ist", schwärmt sie.

Die Fans sind wegen der öffentlichen Liebesbekundung ganz aus dem Häuschen. Unter dem Beitrag tummeln sich bereits zahlreiche begeisterte Nachrichten. "Oh, es ist jetzt also Instagram-offiziell", stellt eine Nutzerin fest, während eine weitere zustimmt: "Oh mein Gott, das ist das erste Mal, dass er auf ihrem Profil auftaucht!" Viele weitere Follower bringen ihre Freude darüber zum Ausdruck, dass Kelly ihr Liebesglück erneut gefunden hat. "Ich liebe das und ich liebe dich! Niemand verdient es so sehr glücklich zu sein, wie du", betont ein weiterer Follower.

Nachdem sie sich bei den diesjährigen Grammy Awards erstmals mit dem neuen Mann an ihrer Seite gezeigt hatte, wurde sie mit viel Hass konfrontiert. Auf TikTok bezog Kelly daraufhin Stellung: "Ich möchte damit beginnen zu sagen, dass du, wenn du keine Witwe oder kein Witwer bist, absolut kein Recht hast, dich dazu zu äußern, weil du nicht weißt, wie es ist." Für sie sei es alles andere als leicht gewesen, sich wieder auf jemand Neues einzulassen. "Ihr versteht sie einfach nicht, die unglaublich schwierigen und dynamischen Gedanken und Gefühle, die während dieses ganzen Prozesses aufkommen", erklärte sie weiter.

Getty Images Bob Saget mit seiner Frau Kelly Rizzo

Getty Images Kelly Rizzo, Shauspielerin

